台股周線連七紅 盤勢續攻萬八取決兩大因素

股周線連續 7 周收紅，投信認為，盤勢能繼續上攻，除了看傳產基本面表現，電子交易比重何時回升也是關鍵，要注意的是，進入後疫情時代，電子需求恐將鬆動，漲勢仍相當有限。

安聯投信表示，類股表現來看，航運股與搭上美國基礎建設的鋼鐵股表現相對出色，目前市場主流仍停留在航運與原物料類股，儘管電子營運展望佳，但後疫情時代可能壓抑需求，預料再漲空間有限，須真正等到業績超預期，才有望帶動另一波漲勢。

安聯投信指出，就資金面和技術面來看，資金仍偏好非電族群，因此大盤來到目前相對高檔的位置，接下來要再往上大幅走揚，電子股交投比重、漲多族群基本面，都將牽動台股接下來表現的關鍵推力。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，全球由於疫情，多數國家都過去一年多的隔離、居家上班，帶動了電子商務更方便且快速的買賣商品習慣，而這些商品與貨物的代工地區多數是中國與東南亞等地點，目前歐美逐漸解封之後，可以思考新的消費需求。

至於資金力捧航運、鋼鐵與原物料族群雖有報價上漲、塞港、缺工與缺料題材面加持，預期在各國陸續施打疫苗後逐步解封後，可能又獲得舒緩，長線仍看好半導體、航運和恢復正常生活所需的相關配套服務與產品。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，隨美歐市場解封，人力資源逐漸回籠後，出貨受阻情況，第三季可望好轉。

另外，電動車大廠狀況也漸入佳境，預估全球消費市場隨著疫苗普及，消費力提升，將帶動第三季電動汽車的銷量，相關系統及上游車用零組件的整合供應商，持續有表現機會。

保德信高成長基金經理人 葉獻文認為，歐美可望因全體免疫全面解封，加上美國一年內將提供 5 億劑疫苗給疫苗短缺國家，可望讓全球復甦引擎重新啟動，對於以出口導向的台股而言，也是為一大利多，更是下半年傳產與科技產業的強力支撐。

葉獻文表示，領先指標也顯示，全球經濟動能自去年第二季谷底後彈升擴張，包括全球 PMI 綜合指數與台灣領先指標雙雙呈現揚升，預期台灣基本面將持續受惠於全球消費、投資、出口三馬車拉動而強化。