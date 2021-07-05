中芯人才留不住 一技術核心高層離職

周日 (4 日) 晚間中芯國際 (981-HK) 突然發布人事變動，於中芯工作 20 年的核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。離職後，吳金剛博士不再擔任公司任何職務。

吳金剛於 2001 年加入中芯，之後曾任職助理總監、總監、資深總監，最新的職位為技術研發副總裁，在任職期間負責參與中芯 FinFET 先進工藝技術研發及管理工作。

2020 年吳金剛的年薪為人民幣 214 萬元，且才剛在 5 月底取得中芯 16 萬股的限制性股票。依照中芯最新股價 (科創板) 以每股人民幣 58.13 元來計算，這筆股票激勵的價值約為人民幣 930 萬元。

不過該股票激勵計劃，激勵對象離職者，自離職之日起激勵對象已授予但尚未歸屬的限制性股票不得取得，並作廢失效，意味著吳金剛自動放棄這 16 萬股限制性股票獎金。

而中芯另一位技術研發執行副總裁周梅生則在這次激勵獎金中獲得中芯 36 萬股，只低於另外兩位中芯技術核心大將梁孟松和趙海軍。

(圖片: AFP)

中芯核心技術人才不時出現離職情況，最受矚目的就是去年底中芯的聯合 CEO 梁孟松曾直言不受尊重公開表態要離開中芯，引發市場軒然大波，中芯股價更一度重挫。

除了高階技術人才外，中芯一般員工的離職率更是居高不下，甚至在 2018 年超過 20%。

根據中芯「2018 年企業社會責任報告」所透露出來的數據來看，2018 年中芯在上海、北京、深圳工廠的員工離職率分別為 52.2%、25.7%、11.7%，整體流失率為 22%，較同業平均值超出 1.3 倍。

2019 年員工整體離職率降至 17.5%，但依然處於高檔，其中上海離職的員工佔總離職員工的 50%，反觀台積電 (2330-HK) 近幾年的離職率一直在 5% 以下。

