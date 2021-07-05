航海王、鋼鐵人後 第三季電動車大爆發

萬寶投顧楊惠宇指出，內資上半年重點在「航海王」，搭配鋼鐵、塑化、紡織等，創造出傳產大驚奇！確實這些產業在營運上也繳出了亮眼的成績，萬海 (2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW) 今年獲利都估 30 元以上，本益比 6~9 倍也並不高，那麼進場追價真的適合嗎？

股市的投資金句：人多的地方不要去。證券新開戶數一年來增加 150 萬人，其中 60% 拚當沖，大量散戶在其中進進出出，今年航運己漲 230%，鋼鐵也漲 60% 下，投資朋友或許有其它更好選擇。

萬寶投顧楊惠宇表示，產業的生命週期歷經四階段：導入、成長、成熟、衰退期，其中成長期發展速度最快，此時往往也是企業最繁華時，就像股王大立光 (3008-TW) 曾創下 6020 天價，對比目前 3000 元價位，驗證了產業的興衰。

仔細觀察大立光的獲利，最高峰落於前年 210 元，去年 182 元，今年第一季 39 元，季減 24%，但原本第一季就為產業淡季，倒也不意外，甚至優於法人預期，那問題出在哪裡呢？

萬寶投顧楊惠宇說，今年普遍預估大立光獲利為 170 元附近，這個數字若成真，則是近五年低點，18 倍的本益比和 2017 高峰 31 倍相比可謂天差地遠，反應的是市場對企業成長前景的期待。

當產業處於成熟期，獲利己經很難再突破，縱使穩定但也無法得到較高本益比評價，此現象普遍落在許多成熟產業中，最典型例子即為代工，和碩 (4968-TW) 去年獲利 7.73 元，最高價 84.5 元，本益比 11 倍後上不去，仁寶 (2324-TW) 去年獲利大好，本益比最高爬到 13 倍就無力，其中最一枝獨秀的是鴻海(2317-TW)，去年獲利 7.34 元，年減 12%，股價最高卻來到 134 元，18 倍本益展現和以往不同格局，透露產業有著新轉機出現。

萬寶投顧楊惠宇指出，去年 Tesla 股價狂飆，市值一度來到 8000 億美元以上，達到豐田的四倍，Tesla 的成功嚇壞一堆車廠，紛紛在去年第三季開始推出自家電動車，巧婦難為無米之炊，就算各家車廠有意搶進，遠距，宅商機及 5G 及終端消費品搶走產能下，使得車用晶片短缺，直到英飛凌，恩智浦及瑞薩陸續恢復產能，加上台積電 (2330-TW) 助援下，讓車市猶如天降甘霖，也帶動相關概念股強茂 (2481- TW)，康普(4739-TW)，聚和(6509-TW)，健和興()，胡連() 及朋程 () 等的走勢。

電動車與一般傳統汽車最明顯的差別除電池外，另一個重點為自動駕駛，在完全達到自駕前，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 為其前身，而汽車如何警告、提示、協助駕駛人呢？就是用車載鏡頭來搜集資訊，如果說電池為電動車心臟，鏡頭則為電動車眼睛，兩者為重要關鍵。

佳凌 () 由單眼相機轉型車用 ADAS 光達鏡頭，經過二年努力後，目前光學鏡頭比重己達 99.8%，由於光達由光波感測，比起雷達的毫米波精準度要來的高，為自駕車主流及關鍵，佳凌己和全球前五大光達廠合作，由於產品毛利較好，也帶動獲利連三季轉正，股價也尚在整理區等待突破。

萬寶投顧楊惠宇強調，亞光 () 車用鏡頭深耕多年，產品己包含高階車種、VR、VR 及 3D LIDAR 等，順利打入特斯拉供應鏈後，能縮短其它車廠認證時程，今年第一季獲利就達到去年全年 75% 水準，今年獲利也是拚倍增，股價尚未突破前波高點，仍有向上空間！



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