〈台泥股東會〉張安平揭櫫未來10年三大主軸 西非新廠明年投產

台泥 (1101-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長張安平致詞時指出，水泥、能源以及廢棄物處理將是未來 10 年的發展主軸，其中水泥方面，除了強化低碳水泥研發，也積極拓展海外市場，在西非喀麥隆的新廠也預計將在明年開出。

張安平表示，目前幾個海外水泥廠，土耳其進度相對順利，產量跟價格都有改善，非洲除了象牙海岸投產，在喀麥隆也有設立新廠，雖然受到疫情影響進度有點遞延，預計明年投產。

面對歐洲、中國等地陸續推動碳權、碳關稅制度，張安平認為，對某些工業的確有影響，但這是全球必須面對的問題，也支持這樣的政策，而水泥仍是短期內世界必須主要的工業產品，除了繼續未來不停的技改，也會繼續發展替代燃料以及替代原料，減低碳排。

對於國內受到疫情衝擊，張安平認為，雖然經濟成長率數據很好，但主要都是外銷，內需受疫情影響還是很嚴重，整體回溫還是需要大規模的疫苗施打。

另外，在能源方面，張安平表示，集團也投入多方面綠色能源發展，包括太陽能，風能，地熱，海洋等等再生能源發電，不過，再生能源必須要有電力儲能配合才能發展出最好的績效，因此也投入儲能發展。

廢棄物處理的部分，張安平透露，台泥和平廠除了再生資源中心外，與工研院合作發展的碳捕捉技術導入以後，能夠捕捉水泥燃燒過程中的二氧化碳，預計到了 2030 年，將幫助台泥達到減碳 30% 的基準，2050 年達成預拌混凝土碳中和的目標。

台泥今日股東會也通過去年財報及股利配發政策，去年純益 250.99 億元，年增 3.7%，每股純益 4.32 元，每股配發 3.5 元現金股利，配發率 81%；若以今日平盤價 50.5 元計算，現金殖利率 6.84%。