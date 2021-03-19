台泥去年獲利登峰 擬配息3.5元同創高 將砸百億元蓋超級電池廠

台泥 (1101-TW) 今 (19) 日公告去年財報，在三率衝高下，稅後大賺近 251 億元同寫歷史新高，每股純益 4.32 元則寫次高，擬配息 3.5 元也是歷年來最佳紀錄；而台泥也公告，將砸百億元在高雄小港興建超級電池廠。

台泥去年營收 1143.67 億元，年減 6.8%，不過毛利率達 32.9%，年增 3.6 個百分點，營益率 27.4%，年增 2.8 個百分點；稅後純益 250.99 億元，年增 3.7%，淨利率 22%，都是歷史新高，每股純益 4.32 元，寫歷史次高。

而台泥也決議每股擬發放 3.5 元現金股利，為歷史最佳，配發率逾 8 成，若以 19 日收盤價 42.7 元估算，現金殖利率達 8.2%。

此外，台泥董事會今日也通過，將投資子公司台泥循環最多 100 億元，預計將在台泥高雄小港紙廠舊址，設立台灣第一座超級電池工廠。

據了解，台泥循環是能元科技母公司，由於三年前所採購的設備，都不足以應對下一代電池製程所需，因此台泥集團規劃在高雄設立新廠。

而能元科技小港廠未來將生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，設計年產能 1.8GW，相當於一年可生產出 2.4 萬台電動車所需長程電池量；目前能元科技台南廠年產能為 1.5GW。