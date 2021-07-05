富邦媒除息交易平淡 跌破1500元窘貼息

富邦媒 (8454-TW) 今 (5) 日進行除權息交易，每股配發現金股利 10 元、股票股利 3 元，除權息參考價 1535 元，早盤以 1590 元、上漲 3.5% 開出後，隨即走跌，盤中跌幅一度超過半根停板，暫時呈現貼息狀態，最低來到 1440 元。

富邦媒日前一度衝上 2075 元寫下歷史新高，反映在疫情催化電商加快成長的帶動下，5-6 月傳統相對淡季表現可望優於預期，不過，法人解讀，隨著國內疫情逐漸趨緩、疫苗施打率提升，一旦解除疫情三級警戒，購買力轉向實體店，電商短線成長力道可能趨緩。

旦就中長期來看，由於這次國內本土疫情較去年嚴重且時間長，使富邦媒招商和品項擴增速度優於去年，規模效應更顯著，有助富邦媒更快速達成各品類的第一大電商平台目標，疫情後仍可望維持強勁成長動能。

法人看好，富邦媒是疫情下的最大贏家，預估富邦媒 6 月營收有望超越 5 月，第二季營收有望寫單季新高，並上修其第二季獲利 30%。

另一方面，目前富邦媒在全台已超過 20 個衛星倉，自有車隊服務遍及南部地區，正規畫新增 8 個衛星倉以及中部和南部的物流中心，自有物流車隊也將從目前的 11% 擴充至 20%，在提前競爭對手布局自動化倉儲和短鍊物流下，有助於持續拉開競爭差距。