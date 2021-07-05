迅得客戶交機旺 6月、Q2營收創新高

自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 今年以來接單及出貨量同步大增，6 月營上衝到 4.89 億元，創單月新高，第二季營收也衝破 12 億元同寫新高，目前接單來看，今年營收可望衝上 40 億元、創新高。

迅得 2021 年 6 月營收 4.89 億元，創新高，月增 28.6%，年增 86.64%，第二季營收 12.2 億元，季增 18.76%，年增 41.76%，累計 2021 年上半年營收為 22.47 億元，年增 49.03%。

迅得總經理王年清指出，迅得 2021 年營收將高成長，部分訂單已排到明年交機，主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者，為掌握擴產所需自動化設備，提早下單。

迅得出貨產品結構上，上半年半導體應用占 15% ，預估今年下半年將提高到 2 成。

迅得今年首季稅後純益 1.21 億元，季減 14.18%，年增 2.61 倍，每股純益為 2 元。

迅得將在 7 月 12 日除息交易，原決議每股配發現金股利 4.3 元，由於迅得發行新股 1227 張取得聯策科技 9.96% 股權，迅得股本因此增加約 1.9%，加上可轉債轉換增加股本，除息每股配息 4.1446 元。