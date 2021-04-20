台泥再啟跨國併購 斥44.7億元取得儲能商Engie Eps逾6成股權

台泥 (1101-TW)19 日公告，董事會決議擬斥資 1.32 億歐元、約新台幣 44.7 億元，取得法國上市儲能商 Engie Eps 60.48% 股權，透過併購強化集團儲能事業版圖及拓展國際化腳步。

台泥此次計畫以與 ENGIE SA 集團簽署「Sale and Purchase Agreement」，以每股 17.1 歐元之對價，收購 Engie Eps 約 772.14 萬股，成為最大股東。

據了解，Engie Eps 為一座落於義大利並於法國上市之儲能公司，具有提供 Giga Storage，Microgrid 及電動車儲能解決方案之技術，案場實績遍布歐洲、美洲及非洲。

台泥認為，透過此次併購案，得擴展集團於能源及儲能國際市場之能見度並補強本集團儲能領域的技術能力。後續 將持續加快其全球擴張的步伐，該交易將成為支援未來全球戰略藍圖的基石。

台泥強調，本股份收購案交割將於取得相關主管機關之核准後辦理，待交割完成取得 Engie Eps 60.48% 股權時，將依法國證劵交易相關法令規定，對 Engie Eps 於法國證券交易市場上之其他流通股份，向當地主管機關提出強制收購申請並由 Engie Eps 指派獨立專家出具合理性意見書。