小心心腦血管急症瞬間奪命！14種不可輕忽的非典型症狀

文／早安健康編輯部

一名 35 歲的工程師因為狂拉肚子 3 天，還有發燒、氣喘、呼吸窘迫等情況，受不了到醫院檢查，經診斷後竟然是急性肺炎併發心臟衰竭，屬於「續發性心肌梗塞」，緊急手術搶救才化險為夷。

你可能已經很熟悉胸痛、喘不過氣，有可能是心臟病將要發作；但你可能不知道，有時候急性心臟疾病也可能以其他非典型的症狀表現，例如左上背痛、肚子痛，甚至打嗝！心臟疾病與腦部疾病都可能是立即奪命的急症，還有哪些我們不熟悉症狀發生，代表要趕快到醫院急救？

心臟相關

打嗝、噁心、嘔吐、無力、暈眩、胸悶、心悸、盜汗

心臟離橫膈膜很近，若發生病變時，很可能刺激橫膈膜而導致打嗝，例如心肌梗塞。

上腹痛、呼吸困難

雖然一般概念中心臟疾病應該會是胸痛，但有些情形也會以上腹痛來表現，此時若伴隨有呼吸困難，就有心臟病的可能。

左上背痛

左背上側出現像是心臟被人用手握住一樣疼痛的話，就有狹心症或是心肌梗塞的疑慮，嚴重者甚至整個背部都會疼痛。如果心臟像是要裂開了一樣疼痛的話，就有可能是主動脈剝離或者是主動脈瘤。

夜間抽筋

除了一般電解質不平衡，或姿勢不良外，冠狀動脈疾病也可能造成夜間抽筋情況。

搔癢超過兩周

偶爾皮癢一下並無大礙，如果持續搔癢超過兩周，皮膚上看不出有明顯異狀，或是已經確定不是過敏造成等，就是一些全身性疾病的徵兆。這些疾病刺激到皮膚感覺神經，所以會產生持續搔癢感覺，例如心血管疾病因循環不佳，末梢部位較多代謝廢物而產生刺激。

指甲只有前沿沒有變白

如果整片指甲除了最前沿的部份維持原本的紅色，其他部份都是白色，可能有心臟衰竭、慢性充血性心臟病。這些情形都會造成血液循環不良。

指甲出現橫線條

好幾隻指甲出現橫白較粗的條紋，可能就是「米氏線」，代表發生全身系統性問題，例如心臟病、重金屬或砷中毒等。這種條紋是長在指甲下方的甲床上，因此如果試著壓迫指甲，條紋不會消失。

指甲前端紅色線狀出血

許多手指有症狀年長、服用抗凝血藥物的病患，因為血管較脆弱，可能在多個手指出現前端紅色線狀出血。但也不能排除細菌性心內膜炎、凝血功能異常使得血管破裂後止不住血等情形。

指甲變藍、紫、紅

當指甲部位有缺氧的情形，就會呈現藍或紫色，可能是心臟疾病。用手壓一下指甲前端，如果發現指甲甚至根部半月區都變紅，代表的是血液無法順利回流的結果，除了有可能是心臟衰竭，也可能是紅血球過多症，造成血液過度濃稠而不易流動。

腦部相關

嘔吐、頭痛、視力模糊、四肢無力、平衡感差、抽搐、頭暈、健忘、說話困難、性格改變、感覺異常有可能是腦瘤，視其生長的位置，可能會造成不同的症狀。 腦部腫瘤也有良性、惡性之分，只不過都可能壓迫腦部，影響不同功能。

單側耳鳴、平衡感異常

既然是單側發生耳鳴，代表是局部部位發生狀況，例如可能是聽神經或腦神經腫瘤，同時可能伴隨平衡感異常、臉麻或頭昏、手抖。

噁心、嘔吐、暈眩

較嚴重的腦部碰撞，通常會先就醫，但其他如輕微的腦出血、腦膜炎等也會有類似的症狀，卻不見得會馬上就醫，不過這都是屬於急重症，不能輕忽。

噁心、嘔吐、頭痛

蜘蛛網膜下腔出血往往因外傷或是腦血管出血產生，也是屬於需要立刻急救的情形；另外腦瘤的表現也類似。

心跳太慢、頭昏

心跳太慢不一定是好事。如果心跳一分鐘少於 50，又覺得頭昏，代表血壓因心跳過慢而降低，應先坐下或躺下，再請人幫忙送醫。某些腦部疾病及血鉀濃度異常可能讓心跳變慢。

原文引自：心肌梗塞、主動脈剝離、腦瘤、嘔吐、暈眩等 14 種症狀，瞬間奪命的心腦急症

來源：《早安健康》7 月號

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