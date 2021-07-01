升息聲浪四起 投資新機會怎麼抓

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 在 6/17 美聯儲利率決策會議後，聯準會釋出如果通膨持續，將開始討論購債計畫，市場預估最快升息時間將落在 2023 年，雖然只是討論，但外匯市場卻蠢蠢欲動，接下來怎麼抓到相關投資機會？

A: 美聯儲貨幣政策通常會經過幾個階段，第一觀察經濟數據，開始討論購債計畫，第二執行購債，並開始討論升息，第三開始執行實際升息，第四維持升息後市場穩定度，所以就流程來看，二○二三年係指第三階段，而上次聯準會的討論可能連第一階段都還沒有。

但投資市場都是人性預期結果，有討論就會有熱度，有熱度就存在價差空間，這也是為什麼升息未到，機會已經來臨，簡單來看，無論是購債或是升息，美元最終都將轉強。

目前在台灣能夠操作美元漲的方式分為兩種，其一是到銀行兌換美元放著，等美元轉強後換回台幣賺取中間價差，但由於銀行點差較高，且需要準備的本金較多，所以資金不大或美元漲不多的狀況下，獲利空間有限。

第二種是使用「差價合約」來做，如果終極目標不是要美元本身，而是想賺取美元漲價的差價，那麼本質上我們只需要「美元漲跌資格」，這時候使用差價合約效率會大幅提升。

因為匯率是相對的體現，所以當今天美元漲發生時，必須要有一個對應貨幣才能構成匯率變化，假設銀行匯率是二十八，表示需要用二十八元台幣兌換一美元，套在國際市場，也必須選擇一個跟美元配對的貨幣對，常見的像是 EURUSD 或是 USDJPY，因為歐元或日幣的貨幣特性不強，因此配對後，美元的體現效果會較佳。

除此之外，升息會導致國際資金從新興市場先離開，因此，積極的投資人，也可以操作像是墨西哥幣、盧布等新興市場貨幣對，新興市場貨幣貶值美元升值，兩者加乘會有不錯效果，但波動大風險也高，投資還需做好資金配置。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑 LINE@官方帳號 @moneyedu

來源：《理財周刊》1088 期

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