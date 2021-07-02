WSJ：美推全球最低企業稅 贏得中印等130國廣泛支持

《華爾街日報》週三 (30 日) 報導，美國提議全球最低企業稅率已贏得國際廣泛支持。

美國財政部長葉倫正積極推動「至少 15%」的全球最低企業稅率，G20 和 G7 主要經濟體相繼達成共識後，目前正傳出中國可能為最大絆腳石。

週四消息人士指出，來自 130 個國家官員已同意全球最低企業稅率的改革大綱，中國、印度等先前持保守態度等國家也予以支持，這將是一世紀以來國際稅收最為徹底的變化。

葉倫此前表示：「我們若攜手，便可利用一種全球性最低稅制來創造更公平的跨國企業稅負環境，並確保全球經濟在這個基礎上繁榮發展。」

全球最低企業稅率推出後，經濟合作暨發展組織 (OECD) 稅務專家預測，將有望為全球政府帶來每年 1,500 億美元的稅收進帳。

隨著避稅天堂恐將消失，跨國科技巨頭勢必首當其衝，週四此報導傳出後，美科技巨頭股價短線下跌。

截稿前，台北時間週四晚間 11 時 55 分許，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.44%，暫報每股 3,425.16 美元，Google 母公司 Alphabet 下滑 0.19%，暫報每股 2,437.33 美元。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.44%，暫報每股 136.36 美元。