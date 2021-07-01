中華電攜國內三家網通廠 完成首次開放網路驗證

中華電 (2412-TW) 今 (1) 日宣布，攜手國內網通廠鈺登、合勤與明泰 (3380-TW) 完成國內首次光纖到家開放網路系統驗證，提供光纖到家 (FTTH) 的高速寬頻上網及 MOD 服務。

中華電信研究院整合國內鈺登的機房端網路設備，合勤與明泰的用戶端網路設備，另外也結合國外廠商 Netsia、Radisys 及 STL(Sterlite Technologies Limited) 的虛擬化網路功能軟體，達成光纖到家開放網路系統的整合。

中華電表示，此次驗證採用電信雲架構，可突破傳統網路設備軟硬體綁定的限制，其中，軟體模組建構出的虛擬化網路功能，因支援開放介面的特性，吸引眾多供應商投入，也讓開放寬頻接取網路系統的供應鏈逐步成形。目前美國、德國等主要電信業者，開始採用開放網路系統，並投入光纖到家網路商用。

中華電指出，為滿足光世代提供高速寬頻服務需求，以及與國內資通訊廠開拓海外新興市場，持續與國內外廠家投入開源社群及國際標準組織的電信雲相關技術研究。

研究院院長林昭陽表示，中華電信研究院將持續開放標準與環境，與網通業者軟硬整合協同合作，布局網路基礎設施、雲架構技術，並深化開放網路技術領域。