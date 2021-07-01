外資回頭找舊愛反手買超鋼鐵股 面板、記憶體才抱一天就轉賣

三大法人今 (1) 日聯手賣超 225.38 億元，其中外資反手賣超 179.57 億元，期貨空單也增加 821 口，空單位平倉 2.99 萬口；其中個股方面，外資大買鋼鐵以及銅概念股，大賣面板三傑以及記憶體，跟昨日操作完全相反。

值得注意的是，外資今日買超個股，出現多檔昨日賣超個股，包含大成鋼 1.91 萬張、中鴻 8876 張、華新 8272 張，還有合晶 5795 張；而外資其餘買超多集中在不銹鋼、銅等相關個股，包含運錩 5180 張、允強 4389 張、大亞 4189 張。

另外，外資也買超和桐、中工等傳產股；而剛被國巨宣布併購的奇力新，外資今日也大買 7518 張。

外資賣超方面，也大多是昨日買超個股，包含中石化 2.73 萬張、中鋼 2.57 萬張，以及面板三傑友達 1.63 萬張、彩晶 9839 張、群創 9033 張，記憶體的華邦電 1.14 萬張、旺宏 9839 張等，都是外資昨日大買的個股。

外資單日賣超較多的還有紡織股力鵬 1.4 萬張、南紡 1.06 萬張、力麗 8771 張，電子股則以聯電被 2.84 萬張為外資今日賣超最多，另外仁寶也遭調節。

投信方面，買超多集中在半導體集團產，包含中鋼 4011 張、正隆 2069 張，還有榮成、裕民、南亞等傳產股；半導體相關則有南亞科 1512 張，朋程、天鈺以及敦泰等。

至於投信賣超則較為平均，傳產、電子個半，包括航運人氣指標長榮 2534 張、陽明 1570 張，其餘傳產則有台泥 1433 張、永豐餘 1308 張；電子股則有友達 3619 張、ABF 載板相關的欣興 1554 張、景碩 1131 張，聯電、奇鋐各千張。