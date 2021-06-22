台灣5G體驗報告出爐 遠傳奪七冠王 中華電居次

台灣 5G 商轉滿周年，國際行動網路研究機構 Opensignal 今 (22) 日發布台灣 5G 用戶體驗報告，遠傳 (4904-TW) 奪下 7 項 5G 網速指標，其中 5G 下載速度達 436.2Mbps 領先同業；中華電 (2412-TW) 則拿下 5 項指標。

Opensignal 表示，此次調查指標，除既有的 5G 下載速度、5G 可用率、下載速度體驗外，首次增加 5G 遊戲體驗、5G 影音體驗、5G 語音應用體驗以及 5G 觸及率，總共 7 項指標，其中，台灣 5G 下載速度比去年 12 月大幅提升。

從各家 5G 下載速度來看，僅遠傳與中華電超過 300Mbps，不過遠傳仍以 436.2Mbps 的速度超越中華電的 381.8Mbps，另外，台灣大則從 236.5 Mbps 增加到 257.7 Mbps，惟台灣之星下載速度降至 128.4Mbps。

Opensignal 透過多種類型的線上遊戲進行 5G 遊戲體驗評分，遠傳與中華電分別得到 88.7 分、87.3 分居冠；兩家業者也同時以 85.2 分，拿下 5G 影音體驗指標，而台灣大與台灣之星則以 83.2 分、80.8 分緊追在後。

5G 可用性方面，Opensignal 分析，去年由台灣大拿下此項冠軍，遠傳今年以 23.8% 與台灣大並列冠軍，中華電則從 16.2% 提升至 19.7%、台灣之星也從 14.8% 成長至 19.6%。

Opensignal 認為，台灣 5G 市場發展快速，加上政府編列 155 億元，補助電信業者 5G 相關建設，預估今年底台灣 5G 用戶滲透率可達 30%。