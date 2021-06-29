高通攜中華電信等40家廠商 推廣5G毫米波技術

高通 (QCOM-US) 周一（28 日）表示，預計將與 40 幾家營運商與電信設備供應商合作，這些廠商已承諾使用速度更快的 5G 毫米波技術，包括中華電信 (2412-TW)、中國聯通、廣和通、德國電信（Deutsche Telekom）與澳洲電信（Telstra）。

5G 網路組合多種技術，業界人士稱較低頻率的版本為「sub-6」，能夠長距離傳輸，但速度僅較先前的網路快一些。速度最快的版本使用的更高頻率，高通稱之為「毫米波」（Millimeter Wave）。

不同運營商對 5G 技術有不同的說法，比如美國電信巨頭 Verizon(VZ-US) 將該技術稱為「5G 超寬頻」（5G Ultra Wideband）。

高通在巴賽隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC）上表示，超過 40 家運營商和設備製造商承諾以某種形式使用這種更快的技術。

高通幫助發展出讓毫米波設備在全球範圍內兼容的標準，蘋果 (AAPL-US) 等手機製造商已經利用高通的晶片取得這項技術。

高通晶片在毫米波技術方面領先聯發科 (2454-US) 等競爭對手，因此，若毫米波技術能有更廣泛的應用，高通的營收便有望提高。

高通資深副總裁暨 5G、行動寬頻與基礎設施部門總經理 Durga Malladi 在活動前的記者會上表示，「實際上，在美國和日本之外，我們還沒有看到很多毫米波，目前為止，歐洲和南韓有一些有限的部署，然而正在迅速擴展當中。」

其實在美國與日本以外的地區，毫米波技術還不常見，到目前為止歐洲與韓國已部署一些受限的毫米波技術，但發展速度卻相當快。