台股市值大洗牌 長榮超車中華電躍第5 萬海擠進前10

貨櫃三雄今 (28) 日全面亮燈漲停，航向新天價，台股前 20 大市值公司大洗牌，其中，長榮市值衝上 9277 億元，邁向兆元俱樂部，並超車中華電，榮登台股市值第 5 大個股；萬海勇闖 300 元大關，一舉超越聯電、台塑及南亞，躋身市值第 10 大；陽明則攀上第 15 名。

第三季進入電子、海運旺季，歐美經濟強勁復甦，導致塞港狀況加劇，美東線、歐洲線價格因此持續創高，長榮 (2603-TW) 目標價首度獲外資調升至 200 元，第二、三季獲利可望強勁成長。長榮今日受激勵，直奔漲停，達 176 元，改寫歷史新高，市值衝上 9277 億元，單日激增 845 億元，擠下中華電的 8843 億元，位居台股第 5 大。

萬海 (2615-TW) 今日股價亮燈漲停，首度站上 300 元大關，市值升至 6655 億元，擠進台股前 10 名，並超越南亞 6606 億元、台塑 6557 億元及聯電 6535 億元。

法人陸續上修貨櫃雙雄目標價，2 字頭已成共識，陽明 (2609-TW) 今日無懼列分盤交易，同樣攻上漲停板，達 166 元，市值來到 5531 億元，登上台股第 15 大，踢走日月光投控、緊追中鋼。

上海航交所上周五公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 37.04 點至 3785.4 點，創新高，美國線、歐洲線運價續揚，均締新猷。法人指出，受亞洲疫情反覆影響，中國鹽田港、歐洲鹿特丹港口碼頭堵塞，持續影響港口操作效率，加上海運旺季效應於第三季發酵，貨櫃三雄營運仍向上看待。