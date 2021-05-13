葛拉漢再度警告 美股史詩級崩盤已不遠了

資產管理機構 GMO 創辦人、傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 多次警告美股泡沫面臨破裂危機，近日再度示警，美股史詩級崩盤已在不遠處了。

葛拉漢表示，當前狂熱的市場讓他想起 2000 年科技泡沫時期，當前泡沫破裂的跡象已在 SPAC 市場顯現，供過於求、監管審查等因素，導致追蹤 SPAC 表現的 IPOX SPAC 指數從 2 月高點下滑 23%。

特斯拉的股價暴跌也是市場狂熱降溫的證據之一。特斯拉股價在 2020 年噴漲 8 倍，但現在即使連續兩季財報利多，也攔不住股價從 1 月高點下挫 24% 的頹勢。

葛拉漢指出，這跟 2000 年一樣可怕，最為瘋狂與已經徹底與基本面脫鉤的領域，信心已經開始退散，其影響將逐漸滲透到其他領域，最終蔓延到整個大盤。但他強調，這並非意味著明天就會走向終點，或者只是短暫的變化。

葛拉漢認為，驚人的財政刺激計劃與廣泛施打疫苗，使目前的泡沫可能續存更長的時間，但並不會讓資產價格回歸更合理的水準，投資人遲早會進入更悲觀的階段，「總之爬得越高、摔得越重。」

另一個亮起紅燈的指標是債券市場。全球眾多國家主權債券都變成負利率，意味著投資人借錢給各國政府還要倒貼利息，債券的價格實質上已經比股票還要昂貴許多。

葛拉漢指出，不僅股票、債券、房地產都過於昂貴，大宗商品價格飆漲也閃現警訊，可以肯定的是，資產價格泡沫跡象正在全球範圍內迅速出現。他強調，類似的資產泡沫跡象全球許多國家都可以看到，但都不像美國那麼嚴重、種類這麼齊全。

葛拉漢說，當「最瘋狂、最自負、估值最高」的特斯拉股價開始出現疲態，而其他股票卻繼續上漲，這分明在重演 2000 年的戲碼，局面發展到這一步，終點「可能已在眼前」，投資人將遭遇史上最慘烈的價值投資損失。