〈國內疫情升溫〉5月零售、餐飲營業額不樂觀 過半廠商反映受影響

國內疫情升溫，全台升至三級防疫警戒，將嚴重衝擊零售、餐飲業，對此，經濟部統計處副處長黃偉傑今 (24) 日表示，評估今年疫情、防疫管制措施均較去年 3 月嚴峻，因此預期 5 月零售、餐飲業營業額都將下滑，並較去年同期衰退，也有逾五成廠商回報受疫情衝擊。

統計處預估，5 月僅批發業在全球景氣復甦力道支撐下，營業額可望正成長，年增幅約 12.5%-15.5%，零售業、餐飲業則將分別終結連十紅、連三紅，預估 5 月營業額將年減 1.5-4.5%、年減 15.5-18.5%。

黃偉傑表示，統計處也詢問 60 家零售業廠商、48 家餐飲業廠商，根據廠商回報，分別有 32、33 家廠商認為，5 月營業額將受國內疫情升溫衝擊，占比高達 53%、69%，顯示過半數廠商都將受疫情衝擊。

黃偉傑進一步表示，從各類別分析，零售業中將以百貨公司、綜合商品零售業、布疋服飾、家具等非民生用品衝擊最大，反觀超市、防疫商品、網購業別衝擊較低，餐飲業則受防疫措施影響，外燴團膳、餐館等都將呈現衰退。

經濟部表示，國內疫情急遽升高，政府提升相關管制措施，限縮消費者外出購物、用餐意願，加上部分商場縮短營業時間及自主停業，將衝擊營收表現，但部分業者去年已加強布局網購、外送等多元銷售管道，可望減緩受衝擊程度。

另一方面，新創公司 iCHEF 今也發布疫情餐飲景氣報告，雖然政府未宣布封城，但隨著各地防疫等級提升，雙北、桃園等地皆宣布禁止餐飲內用，全國餐飲業產值將持續下跌，截至昨 (23) 日，全台餐飲業每日營業額與今年 4 月相比，平均大減 74%。