長榮率先陽明衝破2字頭 續寫新高 二家法人上修目標價

進入 7 月第一個交易日，航運股表現持續火熱，盤中成交比重近 35%，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (1) 日雖持續處在分盤交易中，開盤一口氣躍過 200 元整數大關，最高來到 212 元，較陽明 (2609-TW) 率先看到 2 字頭，國內法人已陸續上修長榮目標價至 339 元、270 元。

法人認為，近期亞洲地區疫情升溫，塞港現象從歐美蔓延至亞洲，儘管中國第三大港鹽田港全面復工，但待消化的貨櫃大量湧出造成其他地區塞港，船舶準班率維持低檔，下半年供給將持續吃緊，無法填補旺季需求，並進而導致明年補庫存時間提前。

法人樂觀看待，運價第三季旺季持續上漲後，運價將維持高檔至 2022 年。

而就長期供給面來看，全球貨櫃新船訂單從去年 12 月起明顯增加，但造船前置期很長，新船下水多數集中 2023-2024 年，今明兩年新船下水量仍偏低，依 BIMCO 和 CLARKSONS 估計，明年全球新船下水量將低於今年，且拆船量高於今年，使貨櫃航運供不應求更加嚴重。

另一方面，明年 6 月美國西岸碼頭工人將重談合約，依過往經驗常因談判破裂而怠工並造成塞港，屆時將再為供給帶來新變數。

不過，長榮船隊擴增剛好搭上供不應求的運價漲價潮，營運成長空間大，法人樂觀預期，明年長榮將完整受惠早已下訂的大量待交船。

截至 6 月底，長榮待交新船 TEU 數達 71.2 萬 TEU，占目前長榮船隊運力 52.3%。

國內法人預估，今年長榮稅後純益有望達 1704 億元，年增近 600%，每股純益 (EPS) 上看 31 元，明年稅後純益仍可達 1554 億元，EPS 上看 29 元。

不過，另一家將目標價喊上 339 元的法人更加樂觀，預估長榮今年稅後純益有望衝上 1800 億元，EPS 達 34 元，明年稅後純益更將突破 2000 億元，EPS 39 元。