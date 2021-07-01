美房市榮景戛然而止 抵押貸款需求下滑近7% 創1年多新低

美國房價不斷攀高讓買家止步，也終止自疫情以來的房市榮景。美國抵押貸款銀行協會（MBA）最新數據顯示，上周的抵押貸款需求下降 6.9%，創下近 1 年半以來最低點。

根據 MBA，購買住房的抵押貸款申請數上周下降 5%，較去年同期下降 17%，為去年 5 月初實施全面封鎖措施以來最慢速度。MBA 的數據經過季節調整。

由於購買力減弱，房屋需求下滑，特別是在需求最高的較低價市場。標普凱斯席勒 (S&P CoreLogic Case-Shiller) 日前發布的最新全國房價指數顯示，4 月房價比去年漲逾 14%。標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）總經理兼指數投資策略主管 Craig Lazzara 說，這一前所未有的上漲「非比尋常」。

借款人現在申請的貸款類型與規模，也顯示房市過熱。MBA 經濟學家 Michael Fratantoni 表示，上周購屋申請的一般貸款降至去年 5 月以來最低水準。整體而言，為了購屋申請的平均貸款規模增加，這意味著通常獲得較少貸款的首購族，可能會因找不到低廉的住宅而被排擠出市場。

疫情爆發後美國民眾尋求更大住宅空間，住宅需求在一年前開始上升，特別是在郊區。上個月房屋銷售反彈至 2005 年以來最高水準，連全美房地產經紀人協會（NAR）都感到震驚。

抵押貸款利率去年也創下十幾次歷史新低點，給購屋族帶來更大的買房助力，並刺激房價攀升。

不過現在較高的抵押貸款利率對購屋族的影響正好相反。符合貸款餘額（548,250 美元或以下）的 30 年期固定抵押貸款的平均利率從 3.18% 上升至 3.20%。今年年初該利率約為 2.85%。

利率上升導致房屋再融資貸款申請每周下降 8%，目前的再融資量比去年同期下降 15%。

Fratantoni 補充說，抵押貸款利率上周波動很大，投資人試著在幾個不同的信號中判斷聯準會（Fed）將採取的行動，這些信號包括不斷上升的通膨率、好壞參半的就業市場數據、強勁的消費者支出，以及因為供應受限導致價格迅速上漲的房市。