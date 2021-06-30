普生三大檢測產品訂單滿載 下半年營運看增

精準醫療廠普生 (4117-TE) 表示，全球檢測需求維持高檔，旗下 PCR 核酸檢測試劑、ELISA 血清抗體試劑與 VTM 病毒採集組三大產品國內外訂單持續強勁湧入，目前已逐步拉升產能因應，下半年營收優於上半年。

普生開發的 PCR 核酸檢測試劑與 VTM 病毒採集組，占整體產品出貨量約 8 成，過去以海外標案訂單居多，包括印度、巴基斯坦、印尼等，不過台灣 5 月爆發疫情以來，產品內銷比重逐步攀升。

目前國內採檢方式為抗原快篩與 PCR 核酸檢測並行，普生表示，儘管台灣疫情看似趨緩，但醫院、地方政府衛生局仍不敢鬆懈，對 PCR 核酸檢測需求持續拉升。

普生自行開發的 PCR 核酸檢測屬於高通量檢測系統，一天檢測量可從 1500-2000 人次，擴增至 2000-4000 人次，因此醫院等單位採購意願高，同時挹注下半年營運表現。

產能方面，普生 PCR 核酸檢測月產能約 200-250 萬劑、血清抗體試劑月產能約 80-100 萬劑，目前竹北廠除既有產能擬持續擴充外，另外也規劃興建新廠房，預計導入多項自動化設備，產線涵蓋所有檢測產品。

普生 5 月營收 5202 萬元，月減 5.32%、年增 44.43%；前 5 月營收 2.52 億元，年增 173.65%。