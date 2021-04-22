普生攜手富邦人壽 推業界首個癌症檢測外溢保單

精準醫療廠普生 (4117-TE) 今 (22) 日宣布，與富邦人壽進行異業結盟，普生旗下檢測產品將結合富邦人壽癌篩外溢新保單，打造國內壽險業界首個提供癌症檢測與外溢回饋機制的保單產品，聯手搶進國內癌症篩檢保險市場。

癌症是台灣連續 38 年國人第一大死因，普生與富邦人壽看準癌篩保單日益重要，普生旗下循環腫瘤細胞檢測 (CTC)、腫瘤標記檢測等服務，將與富邦人壽共同推出 3 張不同類型的癌篩外溢新保單商品。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，越早發現癌症並治療可大幅降低死亡率，以肺癌為例，早期發現 5 年存活率可達 80%，晚期發現大幅滑落至 10% 以下，顯示癌篩對於民眾健康的重要性。此次富邦人壽推出 3 張 CTC 癌篩外溢保單商品，除提供新一代循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測與腫瘤標記檢測外，也有外溢保費折扣。

普生總經理林孟德表示，旗下循環腫瘤細胞檢測，只需抽取 7.5mL 血液，即能在非侵入性採檢過程監測血液中循環腫瘤細胞數量，能快速有效捕獲腫瘤細胞，後續可評估藥物療效，準確訂定個人化治療方案。

林孟德指出，目前檢測費用約 1.8-4.5 萬元，此次普生與富邦人壽聯手推出的新保單商品，能減輕民眾癌症篩檢費用壓力，且能藉此朝早期發現、早期治療目標邁進。