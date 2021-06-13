居家快篩指引出爐 檢測廠再迎新一波商機

國內新冠疫情未見趨緩，食藥署提出居家檢測指引，將檢測產品特別不列管為醫材風險等級第三級，以擴大篩檢量能，目前有 2 款國際產品獲得核准，國內快篩業者也已著手準備申請資料，將再迎來新一波商機。

市面上的檢測產品均屬於醫療器材，需由醫師或醫事檢驗師、治療師等相關醫事人員來操作。隨著家用、居家檢測指引出爐，業者可依循法規，變更其檢測產品的說明書解釋、設計說明等資料後，向主管單位申請。

食藥署已核准進口 3 款產品，包括兩種核酸檢測試劑盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑、萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組，以及一種抗原試劑為羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 (鼻腔)。

疫情爆發以來，國內檢測試劑廠擺脫去年營運谷底，繼搶下醫療單位與主管機關多筆訂單後，為本季營收甩尾反攻，營收規模有機會登高，將再迎來居家檢測新商機。

市場估，初期檢測規模上看千萬支，目前國內產能最大業者為寶齡與泰博，均已著手準備居家檢測相關資料；泰博 (4736-TW) 旗下抗疫產品包括額溫槍、血氧機、抗原快篩，三項產品營收比重約 3 成，看好國內防疫產品需求強勁，且血氧機、抗原快篩毛利率高於 50%，產品組合轉佳下，本季毛利、獲利有望優於第 1 季的 45%。

寶齡 (1760-TW) 已拿下全台過半政府標案，以及醫院、科技大廠訂單並陸續出貨，寶齡產能為兩班制，月產能約 300 萬劑，產線稼動率高，幾乎被訂單追著跑；目標今年全年快篩試劑營收年增雙位數，營收比重突破 1 成。