衛福部開放居家檢測 達亞、萊鎂醫代理核酸檢測試劑受矚

政府開放居家快篩，食藥署也已核准進口 3 款產品，包括兩種核酸檢測試劑與一種抗原試劑，其中核酸檢測試劑代理商分別為益安 (6499-TW) 子公司達亞 (6762-TW) 與萊鎂醫 (6633-TE)，兩家業者預計最快本月產品將可抵台，利多消息激勵下，益安與達亞跳空漲停鎖住，萊鎂醫由於是興櫃股票，股亞大漲逾 7 成，一度觸及熔斷。

達亞將引進 Lucira Health (盧西拉確可易) 新冠肺炎家用型核酸檢測套組，總經理許雅雯表示，該產品為新型核酸檢測技術，由美國長期合作夥伴 Lucira 進行開發，去年 11 月獲得美國 FDA 緊急使用授權，適用於居家新冠肺炎病毒檢測。

達亞表示，盧西拉家用確可易新冠核酸檢測試劑，美國售價約 55 美元，產品引進台灣後，加上運輸、關稅、查驗費用及其他等相關支出，估計台灣售價約新台幣 1800 元，未來將在各藥商通路銷售、官網平台銷售。

達亞 2008 年跨入醫材領域，聚焦在塑膠零組件的模具製造與射出成型等兩大領域，全球前 10 大醫材公司中，有 4 家為達亞客戶，且訂單量逐步成長，為滿足需求已規劃擴產，預計 2023 年第 1 季投產，新廠總產能將提升 5 倍。

萊鎂醫營運則聚焦在治療睡眠呼吸中止症裝置，此次引進萊析樂新冠病毒核酸檢測套組，考量為國內提升廣篩能力，找出更多的潛在確診者，公司強調，產品未來銷售狀況，仍需視疫情發展、市場供需及原廠可供貨情況而定。