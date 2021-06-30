特斯拉股價下挫 仍有分析師支持：市場已選出誰是贏家

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 去年表現強勁，受到投資人關注，今年的表現卻有所回落，投資人信心漸失。不過，有市場分析師認為，市場早已在大規模電動車競賽中選出了贏家，並且長期來看，仍然看好特斯拉。

股市分析網站 TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 表示，特斯拉的高估值，充分說明了在傳統汽車製造商急於開發自家電動車之際，投資人選擇押注在哪裡。截至週二，特斯拉的本益比高達 1​​37 倍。

Gordon 表示，在短期之內，傳統汽車製造商肯定將奪走特斯拉的部分市占率。但是，特斯拉所擁有的的行車數據，遠高於其他的車廠。

「擁有最多數據的最終將獲勝。所以，傳統汽車廠可能在短期內獲得一些市佔，但我認為，從長遠來看，市場已經選出了誰是贏家。」Gordon 說道。

Gordon 也表示，他在本月初特斯拉股價跌至 580 美元的時候，買進增加了三分之一的特斯拉持股，並且他將繼續看好特斯拉。他認為，這是一場長期的比賽，可能還要再堅持幾年的時間。

Wedbush 分析師 Dan Ives 先前表示，受惠於中國需求強勁，特斯拉股價有望在 2021 年飆升。不過，目前全球晶片短缺可能讓特斯拉股價在短期內受挫。Ives 表示，他對特斯拉股票的評級為「跑贏大盤」，目標價為 1000 美元。

ARK 自動駕駛技術分析師 Tasha Keeney 表示，隨著電動車商業化，擁有規模和數據優勢的特斯拉才是產業的領先者。從目前從價格和綜合表現方面來看，特斯拉仍處於行業的領先地位，至少領先其競爭對手三年。

特斯拉股價週二收下跌 1.16%，至 680.76 美元。