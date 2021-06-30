〈台股盤前要聞〉夏普康達智出售鏡頭廠、中碳雙喜Q3獲利向上 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，夏普旗下康達智決定出售旗下手機鏡頭廠連雲港公司，持股將全數讓渡給中國企業遼寧中藍電子；中碳受惠油、苯價大漲，獲利可望持續向上，新品超級電容活性碳更成功打入日立供應鏈。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

夏普宣布康達智所屬子公司 將讓渡給中國企業 ZET

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP) 於週二 (29 日) 宣布，旗下子公司康達智 (Kantatsu) 要將其所屬「連雲港康達智精密技術有限公司」(簡稱連雲港公司) 的全部持股，賣給中國企業遼寧中藍電子科技有限公司 (ZET)。康達智已與中藍電子簽下讓渡契約書。閱讀全文...

中碳雙喜 油、苯價大漲獲利衝鋒 新品打入日立供應鏈

中碳 (1723-TW) 受惠國際油價持續站穩高檔，與油價連動的苯、雜酚油等煤化學產品價格也大幅上漲，利差空間擴增，第二季 EPS 將攀近 7 季新高，第三季可望持續向上；另外新品超級電容活性碳也打入日立供應鏈，為新品佈局寫下重要里程碑。閱讀全文...

鴻海代工的 Pepper 機器人傳出停產消息 已遭軟銀否認

日本首富孫正義領軍的軟銀集團 (9984-JP) 旗下、負責機器人業務的 SoftBank Robotics，傳出已停止機器人「Pepper」的生產，此消息遭到該公司否認。該款機器人由鴻海集團 (2317-TW) 負責代工，截至目前的生產台數約 2.7 萬台。閱讀全文...

國泰估下半年市場出現六大轉變 看好低碳和綠色投資題材

今年上半年全球股市繳出亮眼成績單，不過，近期市場開始擔憂通膨和聯準會貨幣政策是否轉向進而對市場帶來衝擊，國泰投顧昨 (29) 日整理，下半年市場將面臨六大轉變趨勢，預估下半年成長股和價值股將呈現類股輪動，投資上則可著墨低碳與綠色投資題材。閱讀全文...

股東會解禁室內外人數放寬 8/16 起可視訊輔助開股東會

股東會 7 月解禁在即，因應疫情原本規定室內僅限 5 人以下，但許多公司反映場地不易尋找，因此金管會昨 (29) 日放寬實體股東會場地的容留人數，改為各室內不得 20 人以上、各室外不得 40 人以上，7 月開始即適用；此外，集保積極研議線上視訊機制，宣布今 (2021) 年 8 月 16 日至 8 月 31 日間召開股東會的公司，在符合一定條件下，可以採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。閱讀全文...

下游抵制效益顯 茂迪：太陽能矽晶圓首度出現降價 8%

由於多晶矽價格自去年第三季起連番上漲，太陽能中下游產業因承受成本大漲壓力，近期開始大規模停工，聯合抵制採購多晶矽，茂迪 (6244-TW) 昨 (29) 日指出，隨著抵制效益顯現，上游材料矽晶圓價格終於出現下降，跌幅達 8%。閱讀全文...

富邦金首次股東會前敲定除息日 現金股利將發出逾 330 億元

富邦金控 (2881-TW) 昨 (29) 日董事會通過，將於 7 月 23 日舉行延期的股東常會，也通過並公告 7 月 26 日為現金股利除息交易日，為首次在股東會前敲定除息日，8 月 1 日為現金股利配息基準日，8 月 24 日為現金股利發放日，今年普通股加上甲種、乙種特別股，將發出股息總額超過 330 億元。閱讀全文...