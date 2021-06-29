富邦金首次股東會前敲定除息日 現金股利將發出逾330億元

富邦金控 (2881-TW) 今 (29) 日董事會通過，將於 7 月 23 日舉行延期的股東常會，也通過並公告 7 月 26 日為現金股利除息交易日，為首次在股東會前敲定除息日，8 月 1 日為現金股利配息基準日，8 月 24 日為現金股利發放日，今年普通股加上甲種、乙種特別股，將發出股息總額超過 330 億元。

富邦金控 109 年度現金股利包括：普通股每股現金股利 3 元、甲種特別股現金股利每股 2.46 元、乙種特別股現金股利每股 2.16 元，若以在外流通股數計算總股息金額，普通股將發出 307 億元、甲種特別股將發出 14.7 億元、乙種特別股將發出 14.3 億元，合計達 336 億元，將將一併於 8 月 24 日發放。

富邦金控去年稅後純益創下歷史新高達 902.72 億元，亮眼的獲利表現也反映在股利政策，今年擬配發普通股每股現金股利 3 元及股票股利 1 元，合計總股利配發 4 元，創下歷史新高紀錄，配發率達 46.8%。

富邦金控指出，在 6 月 8 日股東會電子投票截止日之股東出席率，已達盈餘分配案法定二分之一以上股東出席，盈餘分配案出席股東表決權，亦符合出席股東過半同意之法定通過決議門檻，故盈餘分配此案的電子投票結果已決議通過，符合證交所 6 月 18 公告現金方式分派股息基準日的相關規定，公司可於董事會決議股東會延期召開日期後，由董事會決議訂定現金股利基準日及發放日。

為方便股東規劃及運用現金股利，富邦金控於今日董事會通過現金股利分派相關基準日；惟普通股的股票股利將待 7 月 23 日股東會通過及獲得主管機關核准後，再由董事會辦理股票股利基準日及配發事宜。