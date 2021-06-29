鴻海代工的Pepper機器人傳出停產消息 已遭軟銀否認

日本首富孫正義領軍的軟銀集團 (9984-JP) 旗下、負責機器人業務的 SoftBank Robotics，傳出已停止機器人「Pepper」的生產，此消息遭到該公司否認。該款機器人由鴻海集團 (2317-TW) 負責代工，截至目前的生產台數約 2.7 萬台。

根據日本經濟新聞 29 日 (週二) 報導，有消息指出軟銀集團的 Pepper 因銷路不佳，已經停止生產。不過 SoftBank Robotics 表示：「如果需求回復，就打算重啟生產」，否認停止生產 Pepper 的傳聞。

Pepper 是 SoftBank Robotics 於 2015 年所推出的類人型機器人，委託台灣鴻海代工生產，供貨到日本、中國、歐洲、美國等地，店家用來接待客人。在台灣也曾有電信業者導入 Pepper 機器人，擔任門市的駐店大使。

在日本當地，SoftBank Robotics 仍向企業用戶提供 Pepper 的租用方案，或以 21 萬 7800 日圓售價賣給一般客戶。

SoftBank Robotics 在世界各地設有研發及銷售據點，不過法國正進行人力調整，即將裁減員工數量，目前沒有確切人數及時間表，僅表示今後仍集中開發機器人相關業務。

SoftBank Robotics 於 2021 年初和日本企業 Iris Ohyama 合資成立新公司，共同推動各式用途的機器人研發、銷售業務，鎖定企業用戶，目標 2025 年前的累計營收要達到 1000 億日圓。