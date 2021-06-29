航運股擱淺 7月投資轉向第三季旺季族群？

萬寶投顧陳子榕指出，美國府會達成 1.2 兆美元基礎建設方案，其中新增 5,790 億美元當中就有 3,120 億美元要用在基礎交通建設上。鋼鐵族群之前受到大陸限鋼政策壓抑，股價整理一段時間，基期相對較低，週一 (6/28) 率先發動攻勢，春源 (2010-TW) 連續兩天亮燈漲停，帶動鋼鐵族群表現。

全球經濟復甦使得原物料需求強烈，為了抑制通膨，中國大陸提出限鋼政策，俄羅斯 8/1 開始，也將對出口鋼鐵、鎳、鋁、銅課徵至少 15％臨時稅，俄羅斯是全球第三大鋼鐵出口國，國內和亞洲不少業者都是向俄羅斯進口上游廢鋼、半成品鋼胚和成品熱軋，中俄抑制鋼價反而會讓原本火熱的鋼鐵市場更加趨緊。

鋼鐵第三季盤價持續上漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華 (1605-TW) 最新 7 月份盤價每公噸大漲 1,000～8,000 元，預料上游不鏽鋼廠燁聯 (9957-TW) 即將在本週開出的 7 月盤價將同步走升。

除了漲價效應，7 月份正式邁入科技電子旺季，聚焦蘋果新品上市，除了 iPhone 13，傳出新一代 Apple Watch Series 7 也會同步登場，預料將搭載較小的 S7 處理器，騰出空間置入更大容量的電池或感測器，而且中國大陸剛批准通過 Apple Watch ECG(心電圖) 功能，疫情中的健康檢測需求勢必將帶動大陸 Apple Watch 的買氣擴張。

相關概念股，包括晶圓代工廠台積電 (2330-TW)、封測廠日月光投控 (3711-TW)、載板廠南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、PCB 廠台郡 (6269-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、電池廠台達電 (2308-TW)、石英元件廠晶技 (3042-TW)、組裝廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)，都可留意逢低找買點。

萬寶投顧陳子榕指出，台股除權息旺季到來，大盤指數恐將蒸發 300～400 點，因此目前仍偏向高檔區間整理型態，佈局上，傳產電子分別具有漲價、業績效應，各有操作空間，建議選股不選市，逢低找買點就是賺錢好機會。

6/15 為大家推薦的高爾夫球具廠大田 (8924-TW)，股價已經創下近 21 年來新高，週一(6/28) 收 178.5 元，大漲 19.5 元，漲幅約 15％，而且近期法人偏多買進，股價帶量奔漲，很快有機會改寫股價歷史新高。

另外，多次和大家分享的導線架廠一詮 (2486-TW)，股價也是從 6/10 介紹後的 29.05 元，漲到 37.65 元，漲幅 30％，將挑戰波段高點；6/11 為大家介紹的電子紙廠元太(8069-TW) 股價從 63.2 元漲到 76.8 元，也創 11 年來新高，即將挑戰 2010 年 1 月的最高紀錄 85.6 元。請參考 6/15 《季底作帳 內資重倉股還有上車機會？》。

萬寶投顧陳子榕指出，這些都是我仔細挑選，深具業績前景和籌碼的優質標的，面對第三季新的開始，我仍會持續分享，希望大家都能跟著我的節奏，跳出 7 月的投資好舞曲。

台勝科 (3532-TW) 因晶圓代工及記憶體市況佳帶動矽晶圓強烈需求，台勝科 8 吋產能年底前已經滿載，12 吋產能也從第二季開始吃緊，導致現貨價格持續走升，即使現在客戶改訂長約也能接受成本轉嫁；而由於客戶端需求續強，在矽晶圓廠未積極擴產情況下，預估最快明年矽晶圓將呈現供不應求，且 2023 年缺口將比 2017～2018 年更大。

元翎 (4564-TW) 因高壓鋼瓶受惠客戶需求激增，元翎投資 4.5 億元擴建新產能，5 月開始試產後月營收亦重返 2 億元以上，7 月新產能正式量產後估增產兩位數，供不應求情況下將採擇優出貨，營收、毛利率將顯著提升；車用氣體發生器估全年出貨 110～115 萬件，也是年增雙位數。高壓鋼瓶佔營收比重逾 9 成，氣體發生器佔營收比重近 1 成，兩大事業體合力發威，元翎全年營收將有望挑戰新高。

玉晶光 (3406-TW) 搶攻 AR/VR 大有斬獲，順利拿到臉書 Oculus 訂單，預估下半年貢獻每月營收約 1.8～2 億元，後續還有望再拿下蘋果、Sony 兩大客戶頭戴裝置訂單，明年 AR/VR 營收比大爆發，將由今年的 1％大幅躍升至 8％。此外，剛拿下蘋果 iPhone 13 高階鏡頭初期獨家供應訂單，有助第三季營收季增 108％，毛利率挑戰 43％，估玉晶光今、明年 EPS 為 24.4 元、38 元，本益比有拉高的空間。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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