操盤手看台股：航運、鋼鐵後 7月要看什麼股票？

先前提到隨時可能過高的台股，果然在 6/29 日來到 17713 點，改寫歷史新高；目前在半年報結帳近尾聲下，瞄準 7 月的全新布局已逐漸展開。近日若有剛由低檔轉強的股票要進一步留意，很有可能就是法人第 3 季的選股方向。

一路看好的貨櫃航運三雄長榮、萬海、陽明，由於歐美旺季效應持續，全年營運可望維持高檔，本波漲勢未歇。目前市場已把航運股的焦點由今年第 3 季的旺季效應，到今年第 4 季的淡季，延伸到明年 6 月底美國西岸碼頭工人工會合約到期的影響。過去常因協商不攏而出現罷工，故明年第 1 季可能有提前備貨的出貨潮來維持運價，若此今年貨運的熱度將延續至明年，若有拉回要找波段買點。近期繼美國總統拜登宣布與國會達成 1.2 兆美元的「基礎建設計畫」後，俄羅斯經濟部長芮希尼科夫宣布計劃從 8/1 日起到年底對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少 15% 臨時稅。由於俄羅斯為全球第三大出口國，此舉等於繼中國宣布取消鋼鐵品出口退稅後，國際間又一個影響鋼品供給的舉動，亞洲鋼市供應將更加吃緊，如聚亨、中鴻、燁輝、大成鋼、盛餘、新光鋼等要進一步追蹤。

目前由於整體電子業仍有變數，近期資金往下半年透明度較高的電子次產業集中，受惠資料中心擴大建置，加上 Windows 11 推出後的搭載率看升，市場預估 DRAM 及 NAND Flash 供給吃緊將有機會延續到明年上半年，記憶體相關的 IC 設計及模組業者，如晶豪科、威剛、十銓等可留意。馬來西亞疫情未歇，官方宣布無限期全國封鎖，當地電子業必須降載生產；由於馬來西亞是全球被動元件生產重鎮，美日台商都有設廠，在第 3 季進入傳統旺季時，適逢疫情干擾產能，此舉將讓全球被動元件供給吃緊，部分業者將有轉單效應可期，如國巨、大毅、華容、千如、九豪等也轉強。由於這類股票因剛站上季線或是正乖離不大，具有低基期優勢，後續值得觀察。

再來之前提過的矽晶圓，隨著下半年車用晶片及功率半導體、電源管理 IC、面板驅動 IC、3D 感測元件等需求增溫，而 IDM 廠及晶圓代工廠手中的矽晶圓庫存明顯降低，矽晶圓市場明顯供不應求。目前業界已傳出下半年矽晶圓價格漲幅約達 5～10％，相關供應商如環球晶、合晶、台勝科等營運可望增溫。至於根據部分媒體報導，今年即將上市新 iPhone 的部份零組件已抵達模組廠，若按照往年的生產流程推估，拉貨時程似乎已恢復正常，新款 iPhone 可望於今年 9 月底或 10 月初上市，蘋果供應鏈也要開始列入追蹤。對於一個操盤手而言，用心觀察市場的波動是很重要的，因為每一個轉折或是漲跌，甚至是每一個慣性改變，都是一個新的訊號，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三、五刊出。)

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