亞洲首家 中信金社會責任報告書首揭投融資組合財務碳排量

因應氣候變遷風險刻不容緩,為落實盤查與評估金融商品碳排放量,攜手客戶低碳轉型,中信金控 (2891-TW) 今 (28) 日宣布,在 2020 年度企業社會責任報告書,首度公開揭露盤點旗下子公司銀行、保險、證券投融資組合的財務碳排放(Financed Emission)進度與結果,也是亞洲首家以「科學基礎減量目標倡議」( SBTi)認證的「碳核算金融聯盟」( PCAF)方法學,揭露財務碳排放量的金融機構。

中信金去年 10 月率先國內同業簽署加入 PCAF,積極導入相關方法學,中信金控總經理吳一揆表示,比起製造業,金融業是相對低耗能、低碳排、低污染的產業,但因投融資產生的財務碳排放卻十分可觀。為達成全球 2050 年淨零碳排的目標,金融機構必須透過影響力促成低碳轉型,減碳的行動計劃需經過確實盤點,了解公司目前碳足跡狀況,才能真正落實,因此盤點財務碳排放是金融業設定減碳目標的基礎。

為提升資訊透明度,加速財務碳排放估算在亞洲的發展,中信金控在 2020 年度企業社會責任報告書中,揭露投融資組合財務碳排放的初步盤點進度與結果,投融資組合之財務碳排放量為 9,916,890 公噸二氧化碳當量(CO2e),相當於台灣電力公司年排放之 11%。

盤點範疇涵蓋中信金控旗下主要子公司投資組合,包括銀行、保險、證券之股票及債券投資,且依 PCAF 規範排除主權國家相關標的、衍生性商品、持有目的為短期交易等部位,以及中國信託商業銀行授信業務中的高碳排產業,或經行政院環境保護署盤查所揭露之碳排大戶(約佔授信總餘額一成)。

PCAF 2015 年成立於歐洲,2019 年開始向全球推廣「金融行業溫室氣體核算和披露全球性標準」(The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry),這套標準能協助金融機構測量並揭露放貸、投資等金融業務產生之溫室氣體排放量。

除了 SBTi 採用 PCAF 的方法學,作為金融機構揭露財務碳排放的統一計算方法外,該項準則也正被全球最主要的溫室氣體盤查標準制定者「溫室氣體盤查議定書」(Greenhouse Gas Protocol)認可中。

另外,「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate- Related Financial Disclosure, TCFD)正研議將 PCAF 方法學,認證為金融機構揭露碳排放量的標準方法。

目前全球已有 131 家金融機構簽署加入 PCAF,資產總額達 40.4 兆美元。中信金控於 2020 年 10 月率先國內同業簽署加入後,於今年 2 月當選為亞太區主席,3 月更獲選為全球核心小組成員,與全球 21 家標竿金融業,如 Bank of America、Morgan Stanley、ABN AMRO、Barclays、Robeco 等,共同制定第二版「The Standard」指引。

作為亞洲領先金融機構之一,中信金控透過加入 PCAF,練好盤查財務碳排放量的基本功,藉由協助客戶低碳轉型,落實中信金控視為永續管理重點之一的「夥伴參與」,以具體實踐責任金融的永續願景。未來中信金控將持續追蹤各項金融業務的碳足跡,進行更全面的評估,積極回應利害關係人的期待。