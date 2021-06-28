台股改寫收盤次高劍指17600點 外資連4買 三大法人買超55.7億元

台股今 (28) 日多頭氣盛，劍指 17600 點，儘管台積電等電子權值股壓盤，但航海王、鋼鐵人成為多頭主攻部隊，萬海、長榮、陽明貨櫃三雄齊奔漲停，終場指數上漲 87 點，收在 17590 點，改寫收盤歷史次高紀錄，三大法人合計買超 55.7 億元，外資已連 4 買。

台股成交值僅 4406 億元。觀察籌碼面，外資買超 52.4 億元，為連續 4 個交易日買超；投信又轉為賣超 17.52 億元；自營商與外資同調，買超 20.74 億元。三大法人合計買超 55.7 億元。

市場傳出全球最大加密貨幣礦機商比特大陸，將下修在晶圓代工廠台積電的投片量，台積電今日股價一路在盤下震盪整理，終場小跌收 590 元；日月光投控、鴻海、大立光等電子權值股賣壓沉重。不過，聯發科逆勢翻紅，國巨、華碩、聯詠、穩懋等也維持上漲走勢。

上海航交所 SCFI 最新報價，美東線、歐洲線運價續創高，激勵貨櫃航商萬海股價再度攻上漲停，首次見 3 字頭價位，再寫新猷，長榮、陽明即便處在分盤交易也同步攻漲停，分別收 176、166 元。此外，新興、中航、中櫃、台驊投控、榮運、宅配通等多檔運輸股，均亮燈漲停。

美國府會達成 8 年 1.2 兆美元基建協議，其中新增 5790 億美元支出，絕大部分運用在道路、橋樑設施，可望掀起新一波鋼鐵行情，加上俄羅斯 8 月將出手打壓大宗商品價格，帶動買盤大舉湧進鋼鐵族群，累計逾 20 檔上市櫃個股亮燈漲停，包括中鴻、春雨、燁輝、聚亨、志聯、彰源等，買氣火熱，中鋼終場也強漲近半根停板，收 37.45 元。