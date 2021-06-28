【中信投信】外資再提款 台韓印失血

過去一週美元指數持續上升 2%，亞洲新興市場連續兩週面臨資金淨流出，外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、印度，金額分別為 7.6 億（以下貨幣單位皆為美元）、5.8 億、3.6 億；台股 6 月以來淨流出高達 21.6 億，為新興亞股（不含中國）最高，南韓連三周資金淨流出，印度則是終結連 5 週資金淨流入。印尼為上週外資唯一買入市場，單週淨流入 0.9 億。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，美國兩黨對總預算逼近兆元的基礎建設方案達成共識，市場情緒轉好，激勵台股上揚。近期台股在傳產、航運類股帶動下，台股回測月線後再度反彈上攻，但台股若要突破前高，仍需要電子股回神助攻。

張圭慧表示，電子股中相對看好 IC 設計產業。2020 年 5G 手機出貨量約 2.9 億支，5G 數據機晶片出貨數量在 2020 年增加一倍多，5G 系統單晶片（SoC）出貨數量更激增 9 倍。今年 5G 手機出貨量預料將高於去年，需求具成長空間，加上中美科技戰下的轉單效益，對於 5G 手機晶片市佔率高的一線台廠來說，後市不看淡。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，雖然第四波疫情尚未停歇，但越南持續被外資選為最佳投資目的地。根據聯合國預測，2021 年外國直接投資力道將受疫情影響，但越南今年前 5 個月外資直接投資金額仍逆勢成長。外資直接投資的持續流入，搭配政府近期推出的基建規劃，加上疫情解封後可望回流的觀光商機，越南經濟基本面後勢仍相對樂觀。

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