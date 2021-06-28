◆盤勢分析

1. 美國總統拜登宣布與兩黨參議員達成基礎建設協議，原物料、工業類股及壓力測試通過的金融股領漲，標普 500 創高。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.38 至 0.69％，美股四大指數短期高檔整理。Nike 漲 15.50% 創歷史新高，台積電 ADR 跌 0.61%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

（2）均線：支撐為 17,200 點至 17,300 點，壓力為 17,700 點至 17,800 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 220 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 台股選股方向可留意 2021 年展望佳、預期 6 月營收靓且第二季財報優、下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

5. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、預期 6 月營收靓且第二季財報優、下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

6. 比特幣市況反轉，市場傳出，全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在 2330 台積電的投片量，第 4 季 5 奈米砍單約 2 萬片，相當於約 3 億美元（約新台幣 84 億元）的訂單量，牽動台積電（2330）和虛擬貨幣相關供應鏈第 4 季到明年第 1 季營運動能。

7. 全球半導體供應鏈今年以來需求維持熱絡，隨著全球 5G 相關建設、筆電、高速運算（HPC）與車用電子等四大需求帶動下，推升測試介面需求強勁，6223 旺矽、6510 精測、6683 雍智等測試介面相關業者營運喊衝，第 3 季可望攀上年度高峰。

8. 受惠伺服器與資料中心領域成長動能強，再加上 NB 與 Tablet 散熱模組、手機用均熱板出貨大增撐腰，奇鋐（3017）4、5 月營收分別以 44.84 及 45.51 億元連二個月創高，雖然 6 月因盤點庫存，營收無法續揚，但法人仍樂看奇鋐第二季營收有望逼近 130 億元，再寫單季新高。

9. 聯亞生技 UB-612 新冠疫苗二期臨床期中數字昨（27）日出爐，子公司 6562 聯亞藥業宣布，二期臨床數據符合預期，有良好安全性、耐受性、及免疫反應，將在 6 月底前把臨床數據彙整送至食藥署申請緊急使用授權（EUA）。但對於外界關注的保護力問題，並未提及，專家點出，聯亞的中和抗體效價為 102.3，低於 6547 高端的 662，且兩者都低於 WHO 認可的疫苗。由於這個數字是疫苗對人體產生保護力的前哨站，也令專家擔心未來會有保護力不足的問題。

