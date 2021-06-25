【日盛投顧】守穩5日線仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 美股週四上漲，週五台股開高走高午盤後壓低，最高點 17,597 點再創本波反彈新高，最低點 17,471 點守穩 5 日線（17,277 點）、10 日線（17,299 點）、月線（17,197 點）、季線（16,913 點）、半年線（16,320 點）及年線（14,645 點），終場指數上漲 95.03 點，漲幅 0.55%，收在 17,502.99 點，06/25 高點 17,597 點已滿足 17,709 點修正至 15,159 點的反彈係數 0.9。成交金額為 4,795.00 億元，小於 5 日均量（5,000 億元）但約當於 20 日均量（4,780 億元）。三大法人合計買超 135.33 億元：外資買超 87.97 億元、投信買超 9.73 億元、自營商買超 37.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

（2）、均線：支撐為 17,200 點至 17,300 點，壓力為 17,700 點至 17,800 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（77）大於 50，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.01%，收在 212.40 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 220 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（84）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股短線震盪整理，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、預期 6 月營收? 且第二季財報優、下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

半導體、蘋概、PCB、電動車、運輸、原物料為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3006 晶豪科等。2337 旺宏、2344 華邦電可受惠於轉單效應。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、3264 欣銓營運旺。

2. 蘋概：APPLE 下半年進入拉貨潮，相關供應鏈可留意 3042 晶技、3406 玉晶光、6269 台郡等。

3.PCB：載板需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、8358 金居、4989 榮科等上游近期供需相對吃緊，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 等將受惠汽車相關應用，2368 金像電具轉機題材。

4. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、3526 凡甲、車用光達 3105 穩懋、2231 為升、整流二極體 2481 強茂、8255 朋程、汽車相關檢測 2360 致茂、3289 宜特、充電椿 2308 台達電、影像感測器 6271 同欣電等長線將相對受惠。

5. 運輸：航空貨運吃緊，2610 華航、2618 長榮航需求旺；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2601 益航、2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

6. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2027 大成鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。