【袁志峰專欄】恒指動能轉強，上試阻力29500點

今天推介 - 中移動 (941), 上日收市 $49.50

1) 股市前景

美國納指連創新高，港股周五爆升，成交增加，頭部科技股領漲，南向資金停止減持騰訊 (700) 及小米 (1810)，屬大市初步好轉訊號，恒指能否突破横行區頂部的 29500 點，是 7 月港股走向的重要指標。筆者看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。

今天推介是中國移動 (941) — 去年業績符合預期，每股盈利增長 1.1% 至 5.27 元人民幣，全年派息增加 1.1% 至 3.29 港元，股息率 6.6 厘，具吸引力。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，集資用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。維持買入建議，目標價 55.0 元，止損價 48.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開高走，單邊上行，以接近全日高位收市，收報 29288 點，升 405 點或 1.4%。成交額按日增 17% 至 1570 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金淨買入約 36 億元，包括淨買入 8 億元美團 (3690) 及 7 億元中移動 (941) 股份。6 月以來淨買入 61 億元。5 月淨買入 435 億元。全周計，恒指升 1.7%。

藍籌股 39 升 14 跌 5 持平。美團 (3690) 及百威亞太 (1876) 升逾 4%，為升幅最大藍籌。其次是創科實業 (669)、中石油 (857) 及港交所 (388) 升逾 3%。中海油 (883)、中移動 (941)、中國聯通 (762)、信義光能 (968) 及藥明生物 (2269) 升逾 2%。舜宇光學 (2382) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 2.4%，成份股 16 升 13 跌 1 持平。大型科技股全線上升，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 升逾 2%，百度 (9888)、京東 (9618) 及京東健康 (6618) 升 3%，美團 (3690) 升逾 4%，快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 7%，為升幅最大成份股。微盟 (2013) 及金山軟件 (3888) 升 4%。舜宇 (2382) 及同程藝龍 (780) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。全周計，恒生科指升 2.4%。

板塊方面，風電及航空股下跌。大型科技股、軟件、光伏、啤酒、電訊、有色金屬及航運股跑赢大市，漲幅居前。協鑫新能源 (451) 漲逾 11%，信義能源 (3868) 及信義光能 (968) 升逾 3% 及 2%。百威亞太 (1876)、華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升 3%-4%。中國電信 (728) 漲逾 8%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升 4%-6%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 5% 及 3%。

周五上証指數平開，全日單邊上行，最多曾升 1.3%，收報 3607.56 點，升 1.2%。深証成指升 1.5%，科創 50 指數升 2.0%。滬深兩市總成交約 10500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元。滬深股通北向資金淨買入 141 億元，6 月以來淨買入 226 億元，5 月淨買入 558 億元。全周計，上証指數升 2.3%，深証成指升 2.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公佈數據顯示，1-5 月份，規模以上工業企業實現營業收入 48.15 萬億元，同比增長 30.5%；全國規模以上工業企業實現利潤總額 34247.4 億元人民幣，同比增長 83.4%，比 2019 年 1-5 月份增長 48.0%，兩年平均增長 21.7%。(信報)

4) 個股訊息

吉利汽車 (175) 公布，鑑於公司的經營決策和戰略調整，經與相關中介機構的審慎研究及討論，並經董事會會議審議通過，決定撤回建議人民幣股份發行於科創板上市的申請。(信報)

李寧 (2331) 預期，截至 6 月底止中期純利不少於 18 億元 (人民幣 ‧ 下同)，上年同期錄得純利 6.83 億元。該公司指出，業績改善主要是由於收入增長超過 60%，以及經營利潤率持續改善。(信報)

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