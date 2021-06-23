【袁志峰專欄】頭部科技股轉弱，宜觀望

今天推介 - 中國國航 (753), 上日收市 $6.08

1) 股市前景

恒指連跌 2 日，與 A 股表現背馳，走勢極弱，科技股領跌。南向資金繼續大額減持騰訊 (700)，今月以來累計淨賣出逾 94 億元，可能有潛在的負面消息，投資該股要審慎。近期光伏及風電股表現亮麗，背後有“碳中和” 政策支持，具有長線投資價值，可關注信義光能 (968) 及龍源電力(916)。整體向言，港股短線難有突破，建議的操作策略是趁回調買進，不宜高追。

今天推介是中國國航 (753) — 中國及歐美國家接種疫苗進度理想，預期三季度可局部開放旅遊。期油價格升至 5 年高位，人民幣升值步伐亦放緩，估計利淡因素已充份反映於股價內，現時應該是中長線買入的時機。建議買入，目標價 7.0 元，止换價 5.75 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 86 點，已接近全日高位，初段急瀉倒跌 126 點，隨後反彈倒升 35 點，午後再次受壓，收報 28309 點，跌 179 點或 0.6%。成交額按日跌 10% 至 1414 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨買入約 9 億元，包括淨賣出 20 億元騰訊 (700) 股份。6 月以來淨買入 15 億元。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 26 升 27 跌 5 持平。中石油 (857) 升近 6%，為升幅最大藍籌。其次是中華煤氣 (3) 及中石化 (386) 漲逾 3%。中海油 (883)、創科實業(669) 及石藥集團 (1093) 升近 3%。比亞迪 (1211)、小米(1810) 及銀河娛樂 (27) 跌 3%-4%，為跌幅最大藍籌。其次是美團 (3690)、騰訊(700) 及金沙中國 (1928) 跌近 3%。港交所 (388)、藥明生物(2269) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.8%，成份股 6 升 22 跌 2 持平，大型科技股領跌，小米 (1810)、京東健康(6618) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 3%，美團 (3690)、騰訊(700) 及快手 (1024) 跌近 3%。快手 (1024) 盤中更創上市新低。微盟 (2013)、華虹半導體(1347) 及金山軟件 (3888) 跌逾 6%、4% 及 3%，為表現最差成份股。明源雲 (909) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 3%。聯想 (992) 及平安好醫生 (1833) 升逾 3% 及 2%，為升幅最大成份股。

板塊方面，大型科技股、手機零件、軟件及濠賭股跑輸大市，跌幅居前。風電、光伏、教育、石油、有色金屬、體育用品及物管股逆市上升。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 升逾 7% 及 9%。福萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 升逾 4% 及 6%。新東方 (9901) 及中國東方教育 (667) 升逾 7% 及 2%。紫金礦業 (2899) 及江西銅業 (358) 漲逾 3%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 升 2%。世茂服務 (873) 及金科服務 (9666) 漲逾 8% 及 7%。

周二上証指數高開 0.3%，隨後輾轉上揚，最多曾漲 0.9%，午後稍微回吐後再次做好，收報 3557.41 點，升 0.8%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨賣出 24 億元，6 月以來淨賣出 28 億元，5 月淨買入 558 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國政府據報考慮禁止從中國新疆進口多晶硅。美國政治新聞網站 Politico 引述知情人士稱，拜登政府正考慮以新疆強迫勞動為理由，禁止從新疆進口多晶硅。禁令的推行模式和特朗普時期的棉花禁令類似，可能先行制裁個別企業及廠商，再將禁令延伸至整個新疆。(信報)

4) 新股訊息

路透旗下 IFR 引述知情人士透露，中國中免最快本周向港交所遞表上市申請，預計集資 70 億至 100 億美元。(信報)

5) 個股訊息

惠譽將中國恒大 (3333) 長期外幣發行人違約評級從「B+」調低至「B」，同時將其高級無抵押債務評級從「B」調低至「B-」，展望為負面。(信報)

中信資源 (1205) 預計於截至 6 月底止半年度由虧轉盈，將錄得股東應佔綜合溢利約 3 億元，去年同期則錄得股東應佔綜合虧損 4.31 億元。公司稱，上半年集團原油業務，包括哈薩克斯坦的 Karazhanbas 油田，運營表現按年顯著提升；及得益於平均鋁售價的上升，電解鋁板塊由虧轉盈。(信報)

友邦保險 (1299) 宣布，中國銀保監會已經批准友邦中國着手湖北省籌建分公司。友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥稱，這是繼四川分公司於 4 月開業後，在中國內地地域拓展策略的重要一步。(信報)

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