【袁志峰專欄】港股欠方向，維持上落市

今天推介 - 眾安在線 (6060), 上日收市 $44.40

1) 股市前景

美國納指創新高，港股昨日微升，成交減少，南向資金繼續減持騰訊 (700) 及小米(1810)，恒指仍處於區間上落之局，暫時未有明顯方向，板塊輪動持續。筆者看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。

今天推介是眾安在綫 (6060) — 國內首家互聯網保險公司，2020 年度扭虧為盈，盈利達 5.53 億元 (人民幣 · 下同)。2020 年度原保險保費收入總額約 167 億元，同比增長 14.1%。今年首 5 個月原保險保費收入總額 77 億元，同比升 44.4%。股價昨日升近 7%，呈技術突破，建議買入，目標價 50.0 元，止損價 42.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 48 點，早盤冲高回落，漲幅曾擴大至 176 點，隨後急回並倒跌 35 點，午後窄幅震盪，收報 28882 點，升 65 點或 0.2%。成交額按日跌 14% 至 1340 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨買入約 14 億元，包括淨買入 9 億元美團 (3690) 及淨賣出 7 億元騰訊 (700) 股份。6 月以來淨買入 25 億元。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 22 升 26 跌 10 持平。信義光能 (968) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。阿里健康 (241)、美團(3690) 及中石油 (857) 升逾 2%。中石化 (386) 及中生製藥 (1177) 升逾 1%。創科實業 (669) 跌 2%，為跌幅最大藍籌。瑞聲科技 (2018)、安踏體育(2020) 及吉利汽車 (175) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.2%，成份股 16 升 13 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東健康 (6618) 及美團 (3690) 升逾 3% 及 2%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升逾 1%。快手 (1024) 跌 4%，為跌幅最大成份股。其次是汽車之家 (2518)、華虹半導體(1347) 及閱文集團 (772) 跌逾 2%。海爾智家 (6690) 及金山軟件 (3888) 跌近 2%。眾安在線 (6060) 漲近 7%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及平安好醫生 (1833) 升逾 2% 及 1%。

板塊方面，遊戲、物管、線上醫療、風電、石油股上升。心動公司 (2400)、中手遊(302)、祖龍娛樂(9990) 及家鄉互動 (3798) 升 4%-5%。華潤萬象生活 (1209)、永升生活服務(1995) 漲逾 6%。恒大物業 (6666) 及世茂服務 (873) 升逾 3%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 升 2%。軟件、體育用品、航運及燃氣股下跌。李寧 (2331) 跌逾 2%。中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (384) 跌近 2%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 2%。

周四上証指數平開，全日窄幅震盪，最多曾跌 0.5%，收報 3566.65 點，基本持平。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 1.9%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向資金淨買入 31 億元，6 月以來淨買入 85 億元，5 月淨買入 558 億元。

3) 新股訊息

小鵬汽車 (9868) 今日至下周三 (30 日) 招股，計劃發售 8500 萬股 A 類普通股，其中 5% 作公開發售，招股價不高於 180 元，集資最多 153 億元，每手 100 股，入場費 18181.39 元，預計於 7 月 7 月掛牌。小鵬汽車每份 ADS(美國存託股票)兌換兩股普通股，以昨天美股收市價 41.61 美元計，招股價較 ADS 溢價約 10.9%，今次來港掛牌不設基石投資者。(信報)

4) 個股訊息

港交所權益披露，國家集成電路產業投資基金上周五 (18 日) 在場內，以每股平均價 24.5992 元，減持 1615.6 萬股中芯國際(981)，套現約 3.97 億元。完成減持後，持有中芯國際的好倉由原來的 8.02% 降至 7.81%。(信報)

據港交所股權披露顯示，新加坡政府投資公司 (GIC) 於本周一 (21 日) 增持 5629.8 萬股中國電信(728)，每股平均價 2.5194 元，持股量由 10.84% 增至 11.25%。(信報)

中國恒大 (3333) 公布，已安排自有資金約 136 億元滙入債券還款賬戶，用以償還今年 6 月 28 日到期的美元債券本金 14.5 億美元，及集團所有境外美元債券到期的應付利息約 2.98 億美元，合計約 17.5 億美元。到 2022 年 3 月前，公司再無到期的境內外公開市場債券。(信報)

六福集團 (590) 公布，截至今年 3 月底止年度，全年盈利 10.17 億元，按年增長 17.4%，每股盈利 1.73 元，派末期息及特別股息各 0.5 元，合共 1 元。期內，收入 88.61 億元，按年跌 21.1%。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK