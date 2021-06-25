美國府會達成1.2兆美元基建協議 暫未加稅、傳統交通建設是贏家

美國總統拜登周四 (24 日) 支持參院跨黨小組提出的八年 1.2 兆美元基建協議，包括新增 5790 億美元支出，新支出絕大部分用在道路、橋樑，意味著傳統交通建設成贏家。電動車支出大幅縮水，拜登也暫時放棄提高企業稅。

根據白宮公布的清單，府會就 5790 億美元新支出達成共識，以原本預期的聯邦支出為基準，未來五年的投資總額達到 9730 億美元，持續八年將達到 1.2 兆美元。

以下是目前府會在基建協議方面的進展：

傳統交通建設是贏家，鋼鐵股、營建股漲

根據白宮公布的文件，新增 5790 億美元當中，用在傳統交通建設的資金就占 3120 億美元，其中修建道路、橋樑的規模為 1090 億美元，也將更新客貨運鐵路 (660 億美元) 和大眾運輸 (490 億美元)。

其他基礎建設支出包括改善電力網 (730 億美元)、布建寬頻服務 (650 億美元)、改善水源設施 (550 億美元) 等。

跨黨派基礎建設協議。取自白宮

傳統交通建設成為最大贏家，帶動鋼鐵和營建股大漲，電信股也走高。重機具大廠開拓重工 (CAT-US) 漲 2.6%、建材公司 Vulcan Materials(VMC-US) 上漲漲 2.98%，鋼鐵類股部分，美國鋼鐵 (X-US) 上漲 3.17%， 克里夫天然資源公司 (CLF-US)、Nucor(NUE-US) 也上揚。

電動車補貼大縮水

但新協議取消用於電動車補貼的資金，僅花費 150 億美元用於建設電動車充電站，以及購買電動校車和公車。這和拜登原本提議的 1740 億美元相比，大幅縮水。

此協議對氣候變遷也甚少著墨，例如未提及清潔能源標準（Clean Energy Standard，CES），而這是拜登目標在 2030 年實現碳排放減少 52% 的關鍵。

但民主黨人未來可能透過調解程序 (reconciliation process)，爭取納入其他法案。

放棄提高企業稅

關於基建計畫財源，拜登並未如先前要求，把企業稅從 21% 提高到 28%，避免踩到共和黨紅線。白宮文件列出多項籌措資金的來源，包括要求國稅局 (IRS) 加強查稅、重新規畫現有的聯邦資金，以及出售戰略石油儲備 (SPR) 等。

但拜登並未完全放棄提高企業稅和富人稅，可能指望最終透過調解程序，為社會福利支出籌集資金。

基建計畫仍有變數

這項法案是參議院民主黨和共和黨 21 名參務員達成的折衷協議，但仍需要得到至少 60 名參議員支持，才能在參議院推進立法。

拜登強調，將透過其他立法繼續推動優先施政重點，包括他和民主黨進步派重視的「人文基建」(如教育、醫療、兒童照護等)，以及氣候變遷預算。民主黨計劃在夏季透過其他預算手段推動。