Biogen阿茲海默藥一年訂價5.6萬美元 執行長承諾：4年內不調漲

美國製藥大廠百健（Biogen）(BIIB-US) 阿茲海默症新藥周一（7 日）獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准上市，該公司執行長 Michel Vounatsos 受訪時表示，名為 Aduhelm 的新藥費用訂在每年 5.6 萬美元的合理價格，且承諾未來 4 年內不會調漲。

百健表示，新藥 Aduhelm 的價格為每年 5.6 萬美元，雖然高於一些分析師先前預估的 1 萬至 2.5 萬美元，但病人的自付費用還是取決於自身的健康保險而定。

此藥是 FDA 首次批准減緩該症患者認知能力下降的藥物，也是近 20 年來第一種治療該疾病的新藥。FDA 核准決定不僅讓這款新藥備受期待，也有望替百健帶來數十億美元的收入。

Vounatsos 說，新藥的價格反映出該領域「20 年來的無創新」，未來將會更進一步投資其他疾病藥物的研發。他補充說，目前百健正與美國的聯邦醫療保險（Medicare）與私人保險公司密切合作。

被問及新藥價格是否會遭病患反彈時，他表示，該類疾病與其他形式的失智症在美國每年的總花費約 6,000 億美元，平均每位患者每年花費 50 萬美元，因此相較之下，百健新藥價格不至於會引起反彈。

Vounatsos 補充說，現在「投資」治療的時候到了。

阿茲海默症是一種漸進式神經退化疾病，患者的記憶與思考能力會慢慢衰退。據阿茲海默症協會（Alzheimer 's Association）估計，美國有超過 600 萬名的阿茲海默症病患。此外該組織也表示，預計 2050 年的患病人數將上升至將近 1,300 萬人。

百健新藥獲准上市消息一出後，周一股價一度狂飆 60%，終場上漲 38.34%，每股收 395.85 美元，創 52 周以來新高，盤後續揚。