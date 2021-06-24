德國6月商業景氣指數升至101.8 優於市場預期

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 週四 (24 日) 公布的最新數據顯示，德國 6 月商業景氣指數升至 101.8，優於市場預期，創下 2018 年 11 月以來的新高。

數據顯示，德國 6 月商業景氣指數從 5 月份的 99.2 上升至 101.8，優於市場預期的 100.6。同時，當前經濟評估指數 (Current Economic Assessment) 達到 99.6，高於上個月的 95.7，也高於市場預期的 97.8。

數據顯示，企業對未來 6 個月預測的預期指數 (Expectations Index) 在 6 月份進一步上升，來到 104.00，高於上個月的 102.9，高於市場預期。

有鑑於德國當地確診人數下降和疫苗接種人數持續增加，德國當局已放寬防疫封鎖限制。Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「德國經濟正在擺脫新冠肺炎疫情危機」。

Ifo 經濟學家 Klaus Wohlrabe 指出，德國經濟復甦加速，消費需求反彈，推動零售業成長幅度創下 30 多年前德國統一以來最大的漲幅。

VP Bank Group 經濟學家 Thomas Gitzel 表示：「德國經濟目前狀況良好，但是，疫情對經濟成長的影響仍然沒有完全消除。Delta 變種病毒不僅讓病毒學家擔心，也讓經濟學家擔心。」

德國央行在本月早些時候上調了經濟成長預期，預估該國經濟最快將在下一季達到疫情前的水平，並預估今年和明年經濟將分別成長 3.7% 和 5.2%。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，並上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。