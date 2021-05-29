超越肉類瘋狂一週漲近35% 下一檔迷因股？

超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 經歷了瘋狂一週，儼然有下一檔「迷因股」的態勢。

超越肉類週五 (28 日) 上漲 2.81% 或 1.97%，收 145.42 美元，但盤後幾乎吐回，回到 142.53 美元。然而，過去 5 日來，超越肉類上漲近 35%，今年迄今也有近 15% 漲幅。

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 本週稍早在他的節目中大肆吹捧超越肉類股票。他主張當美國消費者全面重返餐廳時，超越肉類的股票前景可望顯著改善。他也認為，Reddit 上的散戶除了追捧 GameStop (GME) 和 AMC (AMC-US) 以外，應該也要看看這家股票。

超越肉類是一月下旬遭軋空的股票之一，其在外流通股數 1/4 以上仍遭賣空，且這數據一直在上升。

Reddit 論壇上一些散戶接受了 Cramer 的建議，但也不乏有人批評他此評論只是為了讓散戶快點將資金抽離 GameStop 和 AMC。

本週也確實有一些消息推動該股走高。週一 Bernstein 對該公司股票看法由跌轉漲，且週三超越肉類宣布擴大在中國與肯德基的合作，限量推出辣味植物牛肉捲。

週五，瑞信分析師 Robert Moskow 對超越肉類重申「中立」看法，並稱聽到越來越多投資者對該股票感興趣。但他表示，雖然他喜歡該公司在快速成長的替代肉類別中的競爭優勢，但他目前仍在觀望，因為該公司股票成敗的因素很大程度上取決於其速食合作夥伴的行動。