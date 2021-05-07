〈財報〉超越肉類連3季虧損大於預期 盤後挫近7%

超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 週四 (6 日) 盤後公布 2021 會計年度第一季財報，其虧損大於市場預期，係因顧客尚未返回餐廳，且雜貨消費者也不再囤貨，刺激盤後股價挫近 7%。

超越肉類週四收低 2.08%，盤後再下跌 6.96%，報 110.75 美元。

Beyond 沒有提供全年財測，理由是疫情的不確定性，但執行長 Ethan Brown 表示，公司看到位於美國和一些國際市場的食品服務部門「緩慢的解凍」，促使公司發布第二季營收預測。

第二季財測

營收：年增 19-32% ，介於 1.35 億 至 1.5 億美元

華爾街預期營收：1.428 億美元

管理階層表示，公司沒有將食品服務銷售大增的預期計入。Brown 表示，倘若美國或其他重要市場的新冠疫情明顯再起，公司將會重新評估前景。

第一財季關鍵財報數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

每股虧損：調整後 42 美分 vs.19 美分

營收：年增 11.4% 至 1.082 億美元 vs. 1.137 億美元

淨損：2730 萬美元

超越肉類第一季淨損 2730 萬美元，即每股虧損 43 美分，不含早期債務清償費用，則每股虧損 42 美分，與去年同期純益 180 億美元或每股獲利 3 美分的光景大不同。

這是超越肉類連續第三季虧損大於預期。該公司一直在重新投資其業務，以打造全球事業定位，例如目前在中國和荷蘭都設有生產設施。

美國零售銷售增加 27.8%，雜貨和便利商店銷售額占該公司美國營收總額 3/4 以上，疫情爆發前，零售銷售僅占超越肉類營收總額約莫一半。

位於美國的食品服務銷售下降 26%，因菜單精簡以及餐廳客流量下降挫傷需求。超越肉類也因新冠疫情流失約莫 3000 個餐飲服務地點，但 Brown 表示，公司自該季度結束後已經新增約 2400 個餐飲服務地點。

針對勁敵 Impossible Foods 的削價競爭，Brown 認為，此舉並未吸走超越肉類的大批顧客，顯示超越肉類有強勁的品牌忠誠度。

海外食品服務銷售上升 12.5%，主因零售需求竄升的帶動。該季國際雜貨銷售幾乎 3 倍跳，整體而言，國際銷售在公司營收總額占比達 1/4，且超越肉類的人造肉銷往全球 80 多個國家。

財務長 Mark Nelson 週三如先前宣布地退休，Brown 表示，公司未來幾週就會宣布接任者。