SpaceX稱已收到50萬筆星鏈計畫衛星網路訂單

特斯拉和 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 推動的星鏈計畫 (Starlink) 被外界看好，SpaceX 在週二 (4 日) 表示，目前已經收到 50 萬筆的星鏈計畫衛星網路服務預訂訂單。

SpaceX 太空運營工程師 Siva Bharadvaj 在第 26 次星鏈計畫衛星發射的網路直播時表示，迄今為止，已有超過 50 萬人為星鏈計畫下訂單或是已經支付了訂金。

該公司在週二通過獵鷹 9 號 (Falcon 9) 再度發射了 60 顆星鏈網路寬頻衛星，距離上一次發射僅 5 天的時間，是 2021 年以來的第 10 次發射，和總體任務的第 26 次。最新的發射使送入軌道的星鏈衛星總數達到了 1500 顆左右。

星鏈計畫的目標是發射和建置 40,000 多顆衛星組成的衛星網路，提供網路服務給電信基礎設施不完善的農村地區或是人口稀少的偏遠地區。

SpaceX 從去年 10 月開始提供澳洲、紐西蘭、英國、墨西哥、美國、加拿大 6 國的客戶 Beta 測試版，服務價格為每月 99 美元，可全額退還，不過沒有服務保證。據美國聯邦通信委員會的文件顯示，截至 2 月份，已積累了超過 10000 名用戶。

SpaceX 超過 50 萬份訂單表明，該服務的需求持續增長當中。不過，目前仍不清楚每月用戶數，或是在星鏈將提供網路服務的地區以及上線日期。SpaceX 預期能在今年底前使網路幾乎覆蓋全球，並且計畫在今年剩餘時間內推出其他產品。