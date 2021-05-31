太空發展法立院三讀過關 台廠供應鏈受惠

太空產業已成為各國新一個競爭領域，我首部國家太空法案「太空發展法」今 (31) 日正式通過立法院三讀通過，科技部表示，太空發展法通過，將可望奠定法制基礎，提供公部門、民間企業法律依循，進而提升太空產業競爭力，市場看好，台相關太空供應鏈將可望受惠。

台廠中包含網通廠台揚 (2314-TW)、啟碁 (6285-TW)，印刷電路板廠華通 (2313-TW)，工業電腦廠事欣科 (4916-TW)，沖壓件製造商公準 (3178-TW)，面板大廠群創 (3481-TW)，金仁寶集團旗下金寶 (2312-TW)、康舒 (6282-TW) 等，陸續躋身衛星供應鏈中，營運將同步受惠。

科技部表示，台灣太空產業已發展近 30 年，具備太空科技基礎設施、技術能量，總統蔡英文去年 520 就職演說也將太空產業列為六大核心戰略產業之一，預期在政策引導、資源投入、法規完整下，台灣可望成為新興太空國家一員。

太空發展法主管機關為科技部，共計有 6 章 22 條，主要內容包含執行國家太空政策及計畫、推動太空發展，政府應專責法人辦理相，國家發射場域設置則由科技部負責，並得委由專責法人進行營運管理，發射載具也僅限在國家發射場域實施發射。

在太空產業發展方面，科技部指出，將強化經濟部等單位在太空相關產業推動角色，並儘速完成相關子法、「行政法人國家太空中心設置條例」立法等後續工作，據了解，全球目前也已有逾 90 個國家擁有自己的衛星，並有超過 31 個國家已制定或正在制定國家太空相關法規。