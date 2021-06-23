三級警戒影響顯 5月餐飲業營業額重摔近2成

經濟部統計處今 (23) 日公布 5 月批發、零售餐飲營業額統計，受國內疫情升溫，防疫提升至三級警戒，加上禁止內用政策衝擊，5 月餐飲業營業額下滑至 502 億元，月減 23.7%、年減 19.1%，部分零售業也同步受到衝擊，僅批發業在全球經濟復甦帶動下，5 月營業額仍改寫歷年同月新高紀錄。

從各類別來看，5 月批發業營業額達 9881 億元，月減 1.8%、年增 23.9%，續創下歷年同月新高，其中，受惠全球經濟復甦、需求強勁，加上產品報價走高，建材批發業、化學材料批發業、機械器具批發業均雙位數成長，年增幅達 40%、36.7%、23.9%，汽機車批發業也在新車買氣助力下，年增 26.8%。

累計今年前 5 個月批發業營業額達 4.82 兆元、年增 18%，續創歷年同期新高。

零售、餐飲業則因部分業別受國內防疫三級警戒衝擊，5 月零售業營業額達 3096 億元，月減 5.8%、年增 2.8%，其中，因疫情擴散，百貨公司、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業分別年減 28.3%、27.2%、13%，累計今年前 5 月營業額達 1.64 兆元、年增 9.6%。

餐飲業則因餐廳全面禁止內用，導致業者營收大幅下滑，5 月營業額達 502 億元，月減 23.7%、年減 19.1%，餐館業、飲料店業、外燴團膳承包業均年減雙位數，分別年減 18.6%、21.4%、24.1%，部分業者則透過開發新品、加強提供外帶、外送服務，減緩負面衝擊，累計今年前 5 個月營業額達 3232 億元、年增 6.7%。