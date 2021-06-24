〈紓困4.0啟動〉政院拍板 取消住宅6月夏月電價、勞工紓困貸款名額加碼

行政院長蘇貞昌今 (24) 日於院會上拍板，取消一般住宅 6 月的夏月電價，商業服務業及農業用電戶今年 5 月至 7 月電費，將按用電量減少比例減收電費，最高可達 3 成；至於 10 萬元額度的勞工紓困貸款，政院確定加碼，逾 110 萬件申請案，只要符合資格均予以核貸。

針對紓困 4.0 相關措施，國發會彙整各界意見與精進各部會方案後，今在行政院會中向院長蘇貞昌報告，發言人羅秉成轉述，蘇揆對於各部會利用數位線上方式加速紓困動作表示感謝，截至目前，已有 660 萬民眾受惠，產業也有 4.5 萬家受理申請，個人及企業核貸金額高達 1600 億元。

不過，仍有許多民眾無法獲得紓困幫助，加上此次立法院審議特別預算案也提出許多意見，因此，政院提出紓困 4.0 精進方案，包括四大面向，一、資格認定的放寬；二、補助額度人數的加碼；三、新增個人及營業場所的補助；四、電費租金減免。

勞動部提出 10 萬元額度的勞工紓困貸款，民眾反應相當踴躍，原定名額 50 萬名，申請人數已高達 110 萬多人。行政院今天拍板，決議從寬從速審核，6/19 前送件符合資格者皆可核貸。

此外，為了減輕民生負擔，行政院同意，住宅用電戶 6 月不實施夏月電價，預估將有 1000 萬人受惠；受疫情影響的服務業、農業用電戶，今年 5 月至 7 月電費也會按照相關辦法予以減收，最高 30%，約 75 萬人受惠。

截至目前，全台因染疫確診死亡者達 599 人，政府研議針對罹難者家屬發放 10 萬元喪葬慰問金，所需經費約 5990 萬元。