〈國泰金看經濟〉台灣今年GDP只求「保5」估景氣9月止跌回穩

國泰台大產學合作團隊今 (23) 日表示，5 月本土疫情升溫前，得益於國外需求復甦強於預期，今年台灣經濟成長率 (GDP) 原本有機會上修至 6%。然國內疫情爆發導致民間消費等內需大受影響，因而限縮景氣上修幅度，尤其今天疫情指揮中心又宣布第三級警戒延長至 7/12，因此預期今年 GDP 只能求「保 5」，預期景氣 9 月才能止跌回穩。

國泰金 (2882-TW) 今日舉行「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，今年 GDP 成長率主要靠投資和外需帶動，因此許多機構都上修 GDP，但現在疫情影響不確定因素仍在，且第三級警戒再延長，會進一步打擊民間消費成長率，GDP 是否「保 5」要看疫苗接種程度，研判有 80% 的機率落在 4.0-5.8%，優於原本預估的 3.5-5%。

徐之強表示，就算台灣今年 GDP 無法「保 5」，但在出口強勁支撐下，今年 GDP「保 4」無虞，且無論 4% 或 5%，都仍優於去年表現。

談到今年投資與外需帶來的經濟效益，徐之強表示，5G、半導體維持結構性成長，供應鏈緊俏亦推升企業資本支出，激勵台灣第一季外需與投資強勁成長，全年 GDP 成長率原本有機會上看 6%，惟因為疫情捲土重來，才限縮景氣上修幅度。

不過徐之強表示，美歐經濟持續復甦，搭配國內疫情逐漸受控與疫苗施打步上軌道，研判 2021 年 7-9 月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣衰退的「雨」，出現「陰」與「朗」的機率將在 40% 以上。

徐之強表示，疫情要受控，就要疫苗施打程度達到群體免疫，疫情一旦受控，大額支出、報復性消費等才能恢復，才能刺激景氣止跌，隨著疫苗 7 月起陸續擴大施打，預期景氣 9 月可望止跌回穩。

徐之強進一步指出，考量政府紓困措施可稍緩和消費降幅，加上去年基期偏低，預期民間消費仍可維持 2% 以上成長。至於物價通膨問題，預期可控制在 2% 以下。