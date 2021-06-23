〈生技論壇〉國光生東南亞啟動二期收案 最快明年首季執行三期

疫苗廠國光生 (4142-TW) 開發的新冠疫苗在台灣完成一期試驗後卡關，轉向海外發展，企劃處處長洪岳鵬今 (23) 日透露，新冠疫苗將在東南亞啟動二期臨床，預計 7 月取得臨床試驗許可後隨即啟動收案，最快明年第 1 季執行多國多中心三期試驗。

洪岳鵬今日出席生醫產業趨勢暨投資論壇—新興傳染疾病發展趨勢與挑戰，以次世代抗疫新鑰?! 解鎖台灣疫苗國際布局之路為主題進行分享。

外界持續關注國光生新冠疫苗發展，洪岳鵬指出，已在台灣完成一期試驗，並轉向東南亞市場展開二期試驗，預計 7 月取得臨床試驗核准後，可開始收案、今年 9 月將可有初步期中報告。

至於三期試驗方面，洪岳鵬提到，三期試驗初步規劃在東南亞、中南美、南非等疫情嚴重地區，啟動多國多中心臨床試驗，最快明年第 1 季首位受試者開打。

洪岳鵬坦言，公司雖然有大規模量產優勢，但面對此次疫情發現在 GMP、CMC 等相關認證較弱，過去半年來積極補齊並打造國際研發中心，包括實驗動物房、微生物、細胞培養、充填包裝等，目標能從前期研發到後段生產能一站式完成。

洪岳鵬認為，明年上半年全球將陸續完成第一階段的疫苗施打、達到一定基礎的免疫反應，國光生明年上半年難同步列入，不過面對未來病毒突變株，公司已著手開發次世代疫苗，包括不同佐劑、不同抗原傳遞系統，也不排除與同業合作開發，只需一劑疫苗即可抵抗病毒變異株。