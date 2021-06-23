〈雃博展望〉製氧機需求不減 下半年再出貨西班牙4000台

雃博 (4106-TW) 董事長李永川今 (23) 日表示，新冠疫情爆發後，全球製氧機需求提升，除出貨至疫情較嚴峻的印度外，西班牙銷量同樣不俗，預計今年下半年出貨量上看 4000 台。

印度新冠疫情爆發初期，當地醫用氧氣嚴重不足，李永川指出，當時全球各個國家都有提供印度防疫用品，雃博也確實緊急供應不少製氧機，不過西班牙銷售最強勁，今年前 5 月已賣出 7200 台，預計下半年將再出貨 3000-4000 台。

李永川說，雖然印度對製氧機需求高，但製氧機製造重鎮位於中國，在公司沒有產線狀況下，僅能向中國下單，但礙於製氧機需求一夕間暴增，中國採價格戰，因此可以拿到的數量不多。

雃博過去 5-6 年看好東南亞醫材銷售有免關稅等優惠，不過布局狀況不盡理想，今年開始重新調整營運策略，其中泰國子公司除投入線上行銷資源外，產品銷售管道也從藥局擴大至醫院，目前旗下產品已與當地 2-3 家醫院進行測試。

雃博東南亞市場今年第 1 季營收年增雙位數，雖然營收比重不高，預期營運策略調整後，未來 5-10 年東南亞市場營收可期。

雃博 5 月營收 2.07 億元，創同期新高，月增 17.55%、年增 9.56%；前 5 月營收 9.63 億元，年增 28.16%。